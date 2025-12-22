Capodanno Midnite in Hell all’Hollywood Rythmoteque

Midnite in Hell è il tema scelto dal club dall’Hollywood di Milano per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. Scenografie, allestimenti, animazione e tanti contenuti extra a tema sono stati concepiti per dare alla serata e al locale un’atmosfera intensa, calda ed incandescente: mercoledì 31 dicembre il party inizia alle 22 con cena a buffet, con possibilità di prenotazione tavoli. Musica a 360 gradi all’insegna dei grandi successi di ieri, oggi e domani con DJ Luke e Caio Moreno. Per l’Hollywood l’anno che sta arrivando sarà molto importante, perché celebrerà il suo 40esimo anno d’attività.

Aperto nel 1986, L’Hollywood è molto più di una discoteca. È un simbolo, un punto di riferimento culturale e sociale che ha saputo attraversare le mode restando sempre al centro della scena: un autentico esempio di longevità e continuità nell’ambito dell’intrattenimento serale e notturno che ha pochi eguali. Da quasi quarant’anni, l’Hollywood rappresenta la sintesi perfetta tra eleganza e intrattenimento, un luogo dove musica, stile e personalità si incontrano da sempre in maniera naturale ed elegante, rendendolo il luogo prediletto di tante celebrities quando vengono a Milano. Nei suoi quasi quarant’anni di attività, l’Hollywood ha infatti ospitato infatti star quali Prince, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e George Clooney ed è sempre in prima fila quando a Milano arrivano le settimane della moda, la Design Week ed il Gran Premio di Monza di Formula Uno, così come è indiscusso il suo ruolo primario nello sviluppo dell’area di Corso Como.

Tutto questo e molto altro è l’Hollywood, sempre presente. Dal 1986.

