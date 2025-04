Central Cee after party all’Hollywood Milano

Quando Milano chiama, l’Hollywood risponde sempre presente. È cosi dalla sua apertura – datata 1986 – sarà così una volta di più giovedì 10 aprile 2025, quando all’Hollywood andrà in scena il Central Cee official hosted after party, con i dj set di Andy Purnell + NKO.

Central Cee è una star assoluta del rap britannico, forte di miliardi di stream di ascolti e di uno status di primissima grandezza rafforzato dal suo album di debutto “Can’t Rush Greatness”, uscito a gennaio 2025, diciassette tracce che sanno lanciare sia messaggi personali sia universali. Un album arrivato dopo i mixtape “Wild West” e “23” ed i singoli “Doja”, “Band 4 Band” e “Obsessed With You”, che hanno dominato le classifiche e le piattaforme streaming di tutto il mondo. Giovedì 10 aprile Central Cee è a Milano per l’unica tappa italiana del suo tour; dopo il concerto, la festa proseguirà all’Hollywood, locale avvezzo come pochi ad ospitare le celebrities autentiche.

Nei suoi quasi quarant’anni di attività, l’Hollywood ha infatti ospitato infatti star quali Prince, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e George Clooney ed è sempre in prima fila quando a Milano arrivano le settimane della moda, la Design Week ed il Gran Premio di Monza di Formula Uno, così come è indiscusso il suo ruolo primario nello sviluppo dell’area di Corso Como.

Tutto questo e molto altro è l’Hollywood, sempre presente. Dal 1986.

Biglietti e ulteriori informazioni a questo link.