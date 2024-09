RedRoom Members Club: dinner & show

Elegante, sofisticato, esclusivo: aggettivi che distinguono un locale da tutti gli altri e che definiscono sempre più il RedRoom Members Club di Milano, pronto a presentarsi alla sua clientela cosmopolita durante la Fashion Week in programma da martedì 17 a domenica 23 settembre 2024.

La prossima settimana del RedRoom inizia martedì 17 (alle ore 21) come meglio non potrebbe grazie a Red Circus, il suo dinner show che ogni martedì trasforma ogni cena in uno vero e proprio palcoscenico, grazie ad un format ogni volta diverso e a spettacoli d’arte varia che si alternano sul palco del club. A seguire il dj set di Loris Sven Karius, il portiere tedesco già in rosa al Liverpool, al Beşiktaş e al Newcastle e che sta iniziando una carriera parallela da dj.

Mercoledì 18 (dalle ore 23) serata in collaborazione con GOSPËL, hub newyorkese ubicato in quel di Soho e che ospita eventi di qualità non soltanto musicali; in console Guy Gerber e Ariel Vromen. Guy Gerber è un dj ed un producer tra i più apprezzati al mondo, in primis ad Ibiza, dove il suo party Rumors ha da sempre un grande seguito. I suoi set sono autentici viaggi, sempre alla ricerca di quello che il dancefloor desidera ma che non sa ancora di volere davvero.

Venerdì 20 serata Pic Nic & Futura con Sonja Moonear, Manuel Parravicini e Iride. La dj e producer Sonja Moonear è da tanti anni protagonista nei più importanti festival mondiali di musica elettronica ed è attiva da tempo anche come sound designer per la Radiotelevisione svizzera di lingua francese, come responsabile di un’etichetta discografica e come organizzatrice di eventi.

Tutto è quindi pronto al RedRoom per la nuova stagione, con la sua atmosfera d’altri tempi, con le sue serate più da vivere che da raccontare e alle quale hanno partecipato negli anni autentiche celebrities quali Kanye West, Kim Kardashian, Leonardo Di Caprio, Naomi Campbell e tantissimi altri.

RedRoom è aperto tutte le sere dal martedì alla domenica. Ed ogni sera al RedRoom è sempre più speciale delle altre.

