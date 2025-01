Contatto: i martedì del Bobino Milano con Sandro Bani & guests

Contatto è il nome dei martedì del Bobino di Milano, che inizia sempre alle 19 con aperitivo e cena (cena soltanto su prenotazione) e va avanti per tutta la serata con la musica a 360° gradi del dj e produttore milanese Sandro Bani, che da sempre fa della trasversalità il suo punto di forza, sia nei suoi set sia con le sue release, grazie alla capacità di imprimere al dancefloor il cambio di marcia e di dare al clubber e all’ascoltatore quello che non sa ancora di volere. Sandro Bani è resident al Bobino dal 2019.

Dj dal 2005, Sandro Bani ha suonato in tutta Europa, in festival quali lo Zrce Spring Break in Croazia e in club quali The Room a Barcellona, Aquarius, Kalypso, Kratran, Noa Beach Club e Papaya in Croazia, il Tantra a Ibiza e tanti altri; dal 2017 è resident ed headliner per il festival croato Zrce Spring Break e dal 2019 è resident al Bobino Club di Milano; dal 29 dicembre al 5 gennaio è stato in console tutti i giorni all’Aprés Ski Snowbar Ruacia in Selva di Val Gardena. In tutti questi anni ha condiviso la console con artisti del calibro di Fedde Le Grande, VINAI, Sick Individuals, NERVO, YVes V, DJs From Mars, R3HAB, Nari e Milani, Brennan Heart, Headhunterz, DJ Sneak, Lucas & Steve, Datura, MANDY, Nicola Fasano e molti altri. Il suo stile e le sue selezioni musicali lo hanno portato a suonare alle sfilate di Armani, Moschino, JOEONE e Elisabetta Franchi.

Sul fronte discografico, Sandro Bani vanta release per etichette discografiche del calibro di Do It Yourself, Glitter, X-Energy, d:vision, Ultra Records, Spinnin’ Records, Blanco Y Negro, SIRUP e Samui Recordings; nel 2018 ha dato vita insieme all’amico e collega Davide Svezza alla label Jackpot Records, la cui missione è quella di unire il mondo della musica house, dalla radio al clubbing ai festival, portando le idee innovative di DJ e produttori di tutto il mondo sotto un’unica realtà. Il 3 gennaio 2025 è uscita la loro compilation “The Best of Deep & Tech House”.