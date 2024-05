HYPNØSIS: special guest Simone Vitullo

Venerdì 17 maggio 2024 (dalle 18 alle 3) le crew di Afro House United e Melodic Deep organizzano al The Botanical Club di Milano il party HYPNØSIS con Lorenzo Fassi, Viel, No Rush, Daniele Testorelli, Bonny Roy; special guest il dj e producer Simone Vitullo (nella foto), sempre più al centro della scena internazionale elettronica e costantemente in tour in giro per il mondo. Le produzioni discografiche di Vitullo e quelle della sua etichetta discografica Go Deeva Records sono suonate dai più importanti dj di riferimento, così come charts e playlists che fanno la differenza hanno sempre spazio per le sue tracce.

La musica di Simone Vitullo spazia tra afro e melodic house, passando attraverso l’organic. Ad aprile Vitullo ha suonato in Thailandia, a Bali e in Qatar, giusto per citare soltanto alcune delle sue serate più recenti. Da pochi giorni è uscito il suo nuovo singolo “White Horse”, realizzato insieme a LIORi per la sua label Go Deeva Records, cover del brano dei danesi Laid Back del 1983. A giugno è atteso da un nuovo tour negli Stati Uniti,

L’ingresso ad HYPNØSIS è libero registrandosi a questo link.