Red Room Milano: dinner, show, club

Red Room, a due passi dalla Stazione Centrale di Milano, è un’ottima scelta per i propri venerdì e sabato sera, grazie ai suoi dinner show, ai suoi dj set e a tanto altro, il tutto sempre all’insegna della qualità e dell’esclusività.

Ogni venerdì sera al Red Room va in scena Red Circus dinner show, con le performance di artisti provenienti dal tutto il mondo: contorsionismi, trucchi di illusionismo e magia, giochi con il fuoco, danze eleganti e allo stesso tempo spericolate, burlesque e tanto altro ancora. Una serata all’insegna del buon umore e della spensieratezza: grazie a Red Circus, cenare non è mai stato così divertente e così elegante. Venerdì 7 ottobre 2022 dinner show dalle ore 22.30 all’1, discoteca dall’1 in avanti con il set di Stefano Fontana. Ingresso venerdì sera dopocena: 30 euro (intero), 20 euro (ridotto).

Al sabato sera al Red Room è tempo di Red Disco Revenge, una serata dedicata alla miglior musica elettronica, sabato 8 ottobre 2022 (dalle ore 23.30) con il djset allnight long di Cristian Croce. Dj e producer eclettico, art director e pilastro della scena notturna milanese, Cristian Croce è fondatore di Discosafari e della label Ruvido Records. Il suo sound spazia dalle influenze baleariche al rock, dall’house alla techno, con una interpretazione personale sempre in evoluzione che lo ha portato ad esibirsi in Europa ed oltreoceano. Ingresso sabato sera 30 euro (intero), 20 euro (ridotto).

Red Room

Viale Andrea Doria 2 Milano

infoline 351.7713019 / 348.0998706

www.instagram.com/redroomembersclub