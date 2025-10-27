El Dìa de los Muertos all’Hollywood Milano

Halloween all’Hollywood è sempre una festa speciale. Lo sarà ancora una volta di più venerdì 31 ottobre 2025 quando nel club milanese andrà in scena El Dìa de los Muertos.

El Día de los Muertos è una delle feste più affascinanti della cultura messicana: un’autentica celebrazione e allo stesso tempo un’esplosione di colori, musica e ricordi. All’Hollywood tutto questo si traduce in un’atmosfera vibrante, fatta di luci calde, teschi decorati, maschere e simboli tradizionali che celebrano l’energia, la memoria e la gioia di essere vivi. La musica della serata sarà a cura dei dj Caio Moreno e Luke DB.

Aperto nel 1986, L’Hollywood è molto più di una discoteca. È un simbolo, un punto di riferimento culturale e sociale che ha saputo attraversare le mode restando sempre al centro della scena: un autentico esempio di longevità e continuità nell’ambito dell’intrattenimento serale e notturno che ha pochi eguali. Da quasi quarant’anni, l’Hollywood rappresenta la sintesi perfetta tra eleganza e intrattenimento, un luogo dove musica, stile e personalità si incontrano da sempre in maniera naturale ed elegante, rendendolo il luogo prediletto di tante celebrities quando vengono a Milano. Nei suoi quasi quarant’anni di attività, l’Hollywood ha infatti ospitato infatti star quali Prince, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e George Clooney ed è sempre in prima fila quando a Milano arrivano le settimane della moda, la Design Week ed il Gran Premio di Monza di Formula Uno, così come è indiscusso il suo ruolo primario nello sviluppo dell’area di Corso Como.

Tutto questo e molto altro è l’Hollywood, sempre presente. Dal 1986.

Biglietti e ulteriori informazioni a questo link.