King’s Club: un’estate all’insegna dei top dj

L’estate 2026 del King’s Club entra sempre più nel vivo con una programmazione che conferma il locale di Jesolo come uno dei punti di riferimento per quanto concerne l’intrattenimento serale e notturno italiano. Tra fine giugno e tutto il mese di luglio al King’s si alterneranno in console alcuni dei protagonisti più apprezzati della scena house ed elettronica internazionale, in un calendario che anticipa una stagione destinata a coinvolgere anche altre location simbolo del litorale jesolano.

sabato 27 giugno 2026: Leon. Resident da sempre con Music On, è un nome fisso in lineup che spaziano dal fabric di Londra allo Space di Miami, fino allo Stereo di Montréal e da sempre distinguersi anche sul fronte discografico, come dimostrano le sue release per etichette discografiche del calibro di Cocoon, 8bit, Hot Creations e Crosstown Rebels. Quando ha davanti a sé ore e ore al mixer, Leon dà il meglio di sé, da autentico maratoneta del djing come pochi.

sabato 4 luglio: Vanco & Salto. Originario del Sud Africa, con il tempo Vanco ha saputo ritagliarsi un’identità sonora distintiva e ben radicata nella musica house, grazie ad uno stile decisamente eclettico. Le sue produzioni sono caratterizzate da linee di basso e percussioni potenti, forti contributi locali e un retrogusto africano; la sua musica ne riflette sia le radici sia la visione globale che ha della musica elettronica, come dimostra il suo ultimo singolo “Repeat”.

sabato 11 luglio: Francis Mercier. L’haitiano Francis Mercier è un nome sempre più presente nei contesti che contano; le sue produzioni discografiche sono inconfondibili e spaziano tra culture, generazioni e generi, come dimostra il suo nuovissimo singolo “Champagne”, che anticipa l’album di debutto “Lakay (Home)”, in uscita il 14 luglio. La data al King’s fa parte di un calendario estivo che vede Mercier resident all’Hï Ibiza e al SantAnna di Mikonos.

sabato 18 luglio: Andrea Oliva e Liva K. Andrea Oliva è un dj svizzero dalle chiare origini italiane: tra i suoi tanti successi, spiccano in particolare le sue serate a Ibiza, in particolare ANTS, i sabati in programma ogni estate all’Ushuaïa di Ibiza sin dal 2013 e – novità di quest’anno – i lunedì all’Hï Ibiza, che condivide con Francis Mercier. Tantissime altresì le sue produzioni discografiche, per label del calibro di Armada Music, Hot Creations e Play It Say.

sabato 25 luglio: Bob Sinclar. Bob Sinclar è una delle figure più autorevoli e longeve nell’effimero universo della musica elettronica, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club in ogni dove.

Un’estate che coinvolge tutta Jesolo

La programmazione del King’s Club si inserisce in un progetto estivo più ampio che vedrà coinvolte anche altre location strategiche della costa veneziana, tra cui Terrazza Mare e la Spiaggia del Faro, con una serie di appuntamenti destinati ad ampliare ulteriormente l’offerta musicale e di intrattenimento.

Particolarmente attesi gli eventi in programma l’1° e il 2 agosto alla Spiaggia del Faro: venerdì 1° agosto andrà in scena Paradise Venice, il party di Jamie Jones in modalità one-day festival, mentre sabato 2 agosto sarà la volta di Aperyshow, il primo Charity Festival italiano, che torna a Jesolo per il secondo anno consecutivo, dopo l’edizione da record svoltasi a Treviso da fine aprile a inizio maggio.

L’estate 2026 del King’s Club si prospetta più intensa e ricca che mai, simbolo e sinonimo di una crescita costante, anno dopo anno, serata dopo serata, party dopo party.

www.kingsclubjesolo.it