Aperyshow torna a Jesolo per l’edizione estiva

Dopo l’ottimo esordio dello scorso anno, Aperyshow torna a Jesolo. Domenica 2 agosto 2026, dalle ore 17, la Spiaggia del Faro ospita la seconda edizione jesolana del primo Charity Festival italiano, confermandosi un appuntamento in grado di unire nel migliore dei modi musica e raccolta fondi a sostegno di progetti sociali e sanitari.

L’appuntamento arriva dopo un’edizione primaverile da record. Aperyshow 2026, andato in scena a Treviso, ha registrato 150.430 presenze, con 312 artisti coinvolti e il contributo di 1.055 volontari. Significativi anche i numeri online, con oltre 20 milioni di interazioni sui social network e più di 40.000 tra tag e hashtag, a conferma della crescita costante della manifestazione.

Sul palco della Spiaggia del Faro saliranno Albi, Andrea Casta, Bellofigo, Bert, Chadia, Damante, Edmmaro, Goodboys, Latrelle, Markino, Mike More, N4C, Overlapa, Piero Gatto, Rudeejay, Senorita, Thalab, Thomas Rotunno, Topic e Twenty Six, in una line-up che riunisce artisti italiani e internazionali della scena elettronica e urban.

Fin dalla sua nascita Aperyshow sostiene progetti di carattere sociale e sanitario attraverso la raccolta fondi resa possibile dal contributo di partner, volontari e partecipanti. Anche l’appuntamento di Jesolo conferma questa impostazione, mantenendo l’ingresso gratuito con registrazione obbligatoria e la possibilità di effettuare una donazione volontaria.

“Siamo felici di tornare a Jesolo dopo l’ottima partecipazione registrata lo scorso anno. L’obiettivo è consolidare un appuntamento che coniuga musica e solidarietà, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio senza mai perdere di vista la finalità benefica che rappresenta l’identità di Aperyshow – dichiara Riccardo Checchin, event manager di Aperyshow – Tutto questo è possibile grazie al lavoro dei volontari, alla collaborazione delle istituzioni, dei partner e degli artisti che scelgono di sostenere il nostro progetto. Il tutto all’insegna di ‘uniti si può’, il motto che da sempre accompagna Aperyshow”.

L’ingresso ad Aperyshow è libero, con registrazione obbligatoria sul sito ufficiale