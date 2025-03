La finale di Aperyshow Talent al King’s di Jesolo

Domenica 30 marzo 2025 succosa anteprima al King’s di Jesolo (Venezia) per Aperyshow Charity Event, in calendario da giovedì 24 a domenica 27 aprile, mercoledì 30 aprile a giovedì 1° maggio ad Arsego (Padova) e che quest’anno festeggia la sua decima edizione.

Domenica 30 marzo 2025 – dalle 15 a mezzanotte, ingresso libero – è infatti in programma Aperyshow Talent, la finale di un contest durato due mesi al quale hanno partecipato più di 300 dj sia italiani che stranieri. 22 i finalisti selezionati avranno a disposizione 25 minuti a testa per il loro set. La giuria composta da Tito Pinton, Bert, Thomas Rotunno, Markino e Floriano Cuccato proclamerà i due migliori finalisti, che avranno la possibilità di suonare durante l’edizione 2025 di Aperyshow davanti ad un pubblico di 30mila persone.

Un’occasione perfetta per avvicinarsi ad Aperyshow, dare spazio a nuovi talenti e rafforzare il messaggio di un festival benefico, che negli anni ha saputo creare una vera e propria comunità unità da musica, divertimento e creatività e da una missione ben precisa: supportare associazioni operanti nel terzo settore attive in particolare per disabilità infantili, ricerca oncologica e inclusione sociale.

Dopo Aperyshow Talent, il prossimo appuntamento da fissarsi in calendario al King’s è quello di domenica 20 aprile 2025, la domenica di Pasqua, con il suo primo superospite: il greco Argy, già protagonista nello show The End of Genesis di ANYMA in scena alla Sphere di Las Vegas tra fine 2024 ed inizio 2025 ed autore lo scorso anno dell’album di “New World”, uscito nel 2024 sull’etichetta discografica Afterlife e per il quale ha rivelato di essersi ispirato alla saga cinematografica di Matrix.

