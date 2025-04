Pasqua 2025: King’s Club presenta ARGY

Domenica 20 aprile 2025 tornano i superguest al King’s di Jesolo, che già a marzo aveva iniziato a scaldare i motori in vista della stagione estiva proponendo il re indiscusso della Afro House MoBlack (sabato 9 marzo) e l’Aperyshow Talent (domenica 30 marzo).

Per la domenica di Pasqua (dalle ore 23) arriva in console al King’s il dj e producer greco ARGY, da anni protagonista nelle console dei più importanti club e sugli stage dei più rilevanti festival internazionali.

ARGY è stato tra i protagonisti nello show The End of Genesis di ANYMA in scena alla Sphere di Las Vegas tra fine 2024 ed inizio 2025 ed autore lo scorso anno dell’album di “New World”, uscito nel 2024 sull’etichetta discografica Afterlife e che ne ha confermato ed accresciuto lo status di primissima grandezza nel firmamento mondiale della musica elettronica.

I suoi set in streaming sanno catturare l’attenzione di milioni di persone, in particolare quelli per la piattaforma Cercle. Tra le sue tante hit, spicca senza dubbio “Aria”, realizzata insieme ad Omnya e la recentissima “Voices In My Head”, prodotta insieme ad ANYMA e Son of Sun. I set e le produzioni di ARGY hanno il raro pregio di combinare melodia ed energia, ideali sia per l’ascolto che il dancefloor.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo