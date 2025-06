King’s Club Jesolo, estate 2025: i primi super ospiti

L’estate 2025 del King’s Club di Jesolo (Venezia) inizia come meglio non potrebbe, con una serie di superospiti all’insegna della qualità assoluta, in grado di soddisfare ogni tipo di palato sonoro. Si inizia sabato 14 giugno 2025 con i MEDUZA e si prosegue sabato 21 con Paco Osuna (nella foto d’apertura) e Melanie Ribbe, sabato 28 con Cloonee e sabato 5 luglio con Francis Mercier. Un autentico all star team per una programmazione, un locale ed un team sempre più in grado di raccogliere consensi in Italia e all’estero, lo stesso che sovraintende ad Aperyshow Charity Event, che dopo il grande successo dell’edizione dello scorso aprile tornerà in modalità Aperyshow On The Beach domenica 3 agosto 2025 alla Spiaggia del Faro di Jesolo.

Sabato 14 giugno: MEDUZA. Nominati ai Grammy Awards, tra gli artisti italiani più ascoltati al mondo con miliardi di stream globali, i MEDUZA hanno iniziato la loro ascesa planetaria nel 2019 con il brano “Piece Of Your Heart”: da allora una hit dopo l’altra, accompagnata dai set nei festival musicali più importanti al mondo. Lo scorso anno hanno firmato insieme ai OneRepublic e a Leony “Fire”, la canzone ufficiale degli ultimi Europei di calcio ed arrivano al King’s due giorni prima di dare il via alla loro residenza estiva all’Hï Ibiza, dove presenteranno il loro nuovo progetto MEDUZA³, un mix di dj set, suonate al pianoforte e tanto altro.

Sabato 21 giugno: Paco Osuna e Melanie Ribbe. Il e producer spagnolo Paco Osuna è da sempre garanzia di musica di qualità, di set sempre impeccabili, di scelte sonore sempre in grado di prendere la direzione giusta. Nel 2024 ha festeggiato il suo 50esimo compleanno e soprattutto 30 anni di djing, tre decadi di serate e festival in giro per il mondo, in primis ad Ibiza dove anche questa estate sarà tra i principali protagonisti nei calendari dei più importanti club della isla, in particolare all’Hï Ibiza, dove ogni martedì sarà nuovamente resident insieme ai The Martinez Brothers da metà giugno a fine settembre. Nata in Germania, cresciuta in Giamaica, Melanie Ribbe è sempre più protagonista nell’ambito del djing internazionale; autrice di selezioni musicali per British Airways e le migliori radio dance del mondo, nel 2024 è uscita con “Phoenix”, il suo secondo album con la sua etichetta discografica Agape Musik. I suoi set oscillano tra la deep house e la minimal techno con contaminazioni funky groove.

Sabato 28 giugno: Cloonee. Se si è in cerca di tech house di indubbia qualità, nessun dubbio che si vada più che sul sicuro se si puntano le proprie attenzioni sui set e sulle tracce del dj e del producer britannico Cloonee. Dal 2019 Cloonee non ha sbagliato una mossa, grazie ad un percorso caratterizzato da hit quali “Be Good To Me”, “Like What” e “Sun Goes Down” e da performance in realtà assolute quali elrow ed Electric Daisy Carnival. Melodie, linee di basso e una gran cassa: questi gli ingredienti essenziali della musica che Cloonee sa sempre miscelare nel migliore dei modi.

Sabato 4 luglio: Francis Mercier. Francis Mercier è un nome sempre più presente nei contesti che contano, in festival quali Coachella e nei migliori club di Ibiza ed Amsterdam, da tempo un riferimento per gli appassionati della musica Afro House, anche e soprattutto con le produzioni della sua etichetta discografica Deep Root Records. Mercier è uno dei dj e producer più abili nel declinare la musica elettronica abbattendo ogni barriera linguistica e sociale: negli ultimi anni la sua ascesa è stata inarrestabile, basti pensare al suo set alle Piramidi di Gyza, Egitto, lo scorso aprile ed alla sua traccia “Solfa”, uscita questa primavera per Cercle Records e firmata insieme a Ginton e a MoBlack. MoBlack che è stato in console al King’s di Jesolo nelle scorse settimane. Tutto torna.

