Tris d’assi alla Villa delle Rose: Hype, MEDUZA, Aoki

Dopo un avvio di stagione che ha visto alternarsi in console artisti come Jamie Jones, Seth Troxler e Dennis Cruz, aver celebrato il suo 32° compleanno e ospitato il party Welcome Dean & Dan Caten, Dsquared2 and Friends con le MËSTIZA, la programmazione estiva della Villa delle Rose di Misano Adriatico prosegue con tre appuntamenti da segnarsi da subito in agenda.

sabato 25 luglio: James Hype. Il britannico James Hype è un’autentica forza della natura: i suoi set trasmettono sempre un’energia unica, unita ad una tecnica impeccabile e all’indiscussa capacità di trasportare il pubblico presente in autentici viaggi caleidoscopici che abbracciano passato, presente e futuro della musica elettronica, grazie in particolare a mash-up impeccabili e mixaggi rapidissimi e spettacolari. James Hype vanta successi quali “More Than Friends” e “Ferrari”, così come non si contano i suoi remix e gli edit di tantissime hit, in particolare per artisti del calibro di Bruno Mars, Rita Ora, Drake e Central Cee.

venerdì 31 luglio: MEDUZA. Sin dal loro debutto folgorante con “Piece of Your Heart” nel 2019, i MEDUZA sono diventati uno dei gruppi italiani di maggior successo in termini di streaming nella storia della musica, accumulando quasi 20 miliardi di stream su diverse piattaforme e conquistando numerose posizioni nella Top 10 delle classifiche europee e il primo posto nelle classifiche Dance Radio degli Stati Uniti. La loro esplosiva presenza dal vivo li ha resi una presenza fissa nei festival e nei locali più prestigiosi del mondo, tra cui EDC Las Vegas, Tomorrowland, Coachella e residenze a Ibiza e Las Vegas.

sabato 1° agosto: Steve Aoki. Steve Aoki è uno dei DJ e produttori più influenti della scena elettronica internazionale. Due volte candidato ai Grammy e fondatore di Dim Mak Records, ha collaborato con artisti come BTS, Linkin Park, Maluma e Louis Tomlinson, affermandosi anche come imprenditore e innovatore. La sua carriera è raccontata nel documentario Netflix ‘I’ll Sleep When I’m Dead’, mentre lo scorso febbraio ha firmato alcuni brani della colonna sonora di Fatal Fury: City of the Wolves, consolidando il suo legame con il mondo del gaming e della cultura pop. I suoi live, spettacolari e adrenalinici, continuano a richiamare milioni di fan in tutto il mondo.

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