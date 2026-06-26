La Villa delle Rose festeggia il suo 32esimo compleanno

Trentadue anni consecutivi con la stessa visione, grande coerenza e la stessa identità. In un settore per definizione effimero, mutevole e spesso legato alle mode del momento, venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 la Villa delle Rose di Misano Adriatico celebra un traguardo che ha pochi eguali nel panorama dell’intrattenimento italiano: il suo 32esimo compleanno.

Un anniversario che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza. È la conferma di un modello imprenditoriale e culturale che, stagione dopo stagione, ha saputo trasformare un locale in un modello di stile ed un riferimento. La Villa delle Rose non è soltanto un club: è un simbolo della Riviera Romagnola, un marchio riconosciuto a livello internazionale, un luogo che da oltre tre decenni detta tendenze e anticipa i cambiamenti del mondo dell’intrattenimento.

Il week-end di festeggiamenti per il 32esimo compleanno della Villa inizia venerdì 26 giugno con Art Meets Art – Oriental Edition, format che unisce musica, arte e performance immersive con la curatela di Tanja Monies e che in console Satori, uno degli artisti più apprezzati della scena elettronica internazionale, sabato 27 si prosegue con la musica degli Avantgart Tablot. Due serate che confermano la vocazione della Villa a proporre serate capaci di trasformare il club in un vero e proprio spazio di contaminazione creativa, un fine settimana destinato a coinvolgere pubblico sia dall’Italia sia dall’estero, grazie ad una proposta sonora di quelle che fanno la differenza in festival come Burning Man e Coachella, a Tulum, a Bali.

Da sempre, la Villa delle Rose ha saputo distinguersi per una caratteristica fondamentale: rinnovarsi senza mai tradire la propria identità. Mentre il mondo del divertimento notturno cambiava pelle, la Villa ha continuato a rappresentare il concetto stesso di locale estivo per antonomasia. Un luogo dove eleganza, stile e qualità delle serate sono sempre stati elementi imprescindibili. La sua forza risiede proprio nella capacità di coniugare continuità e innovazione. Nuovi format, nuove tecnologie, scenografie spettacolari, una proposta musicale costantemente aggiornata e un’attenzione quasi maniacale per i dettagli hanno permesso alla Villa di mantenere nel tempo una leadership riconosciuta da pubblico, operatori e addetti ai lavori.

Negli anni, la Villa si è altresì evoluta ampliando la propria offerta con Asian Lounge, oggi molto più di un semplice ristorante interno al club. Grazie a un menù alla carta che cambia ogni fine settimana, una proposta gastronomica ricercata e una clientela fidelizzata, l’Asian Lounge ha conquistato una propria identità autonoma, diventando una destinazione gastronomica riconosciuta e apprezzata nel mondo della ristorazione.

Dopo i festeggiamenti per il 32esimo compleanno, l’estate della Villa proseguirà con una programmazione estiva di alto profilo; a luglio si succederanno in console tra gli altri Seth Troxler (sabato 4), Wade (sabato 11), MËSTIZA (sabato 18), James Hype (sabato 25) e MEDUZA (venerdì 31); sempre a luglio da domenica 4 al via le domeniche VidaLoca; ad agosto in arrivo Steve Aoki e Bob Sinclar.

Il valore di Villa delle Rose – del resto – va oltre la programmazione artistica. In oltre trent’anni il club è diventato un asset strategico per il territorio, contribuendo in maniera significativa all’attrattività turistica della Riviera e alla sua immagine nel mondo. Ogni estate migliaia di ospiti italiani e stranieri scelgono la Riviera anche per trascorrere una serata alla Villa delle Rose, contribuendo ad un indotto che coinvolge strutture ricettive, ristorazione, servizi e commercio.

Trentadue anni dopo, il segreto della Villa rimane sempre lo stesso: essere un luogo unico, riconoscibile, elegante. Un club che non segue le tendenze, ma continua a crearle. E che, proprio per questo, resta ancora oggi uno dei simboli più autentici e prestigiosi dell’estate italiana.

La Villa delle Rose non è un’abitudine: è uno status.

foto di Marco Canova