Al King’s Club arrivano Fleur Shore e Nico Moreno

Sempre super ospiti al King’s Club di Jesolo. Luglio 2026 ha proposto in sequenza Francis Mercier, Andrea Oliva e Bob Sinclar. Agosto non è da meno.

sabato 8 agosto: Fleur Shore

Fleur Shore è una dj e producer britannica tra le più solide della nuova scena house e tech house mondiale. Il suo stile è diretto, groove-oriented, con linee di basso potenti e una forte impronta minimale. Fleur Shore vanta release per label del calibro di Cuttin’ Headz e Defected e da poco tempo ha lanciato la sua etichetta discografica UNDERGROWTH, che viene declinata anche sotto forma di eventi ed ha come obiettivo il desiderio di liberarsi delle banalità dell’attuale scena musicale e abbracciare l’ignoto sonoro.

sabato 15 agosto: Nico Moreno

Nato a Caen, in Normandia, Nico Moreno è un dj e produttore francese che ha contribuito prima e più di tanti altri alla diffusione dell’hard techno, spesso legata al movimento industrial e rave. Dopo aver iniziato la sua carriera nei primi anni 2010, ha raggiunto una notorietà internazionale grazie alle sue produzioni pubblicate su etichette come Insolent Rave e Molekül, collettivo di cui fa parte. È conosciuto per i suoi set caratterizzati da ritmi veloci e suoni metallici e percussivi, tipici della scena underground europea: il suo è uno stile unico che ha aperto la strada a tanti altri dj.

sabato 22 agosto: Belt & Wezol

I Belt & Wezol sono un duo di DJ e producer olandesi, originari di Rotterdam, formato da Bart Riem e Maarten Smeets. Attivi dalla prima metà degli anni 2010, si sono affermati grazie a uno stile che unisce house, tech house e sonorità disco, caratterizzato da groove e melodie immediate. Nel corso della loro carriera hanno suonato più volte al Tomorrowland, diventando una presenza ricorrente del festival belga, e hanno pubblicato brani anche per Tomorrowland Music, l’etichetta discografica del celebre festival.

Un’estate che coinvolge tutta Jesolo

La programmazione del King’s Club si inserisce in un progetto estivo più ampio che sta vedendo coinvolte anche altre location strategiche della costa veneziana, tra cui Terrazza Mare e la Spiaggia del Faro, con una serie di appuntamenti destinati ad ampliare ulteriormente l’offerta musicale e di intrattenimento. Su tutti la seconda edizione estiva di Aperyshow, il primo Charity Festival italiano, svoltosi domenica 2 agosto alla Spiaggia del Faro.