King’s Club Jesolo: Rizardo, Fleur Shore, Mathame 

Estate 2025: i sabati del King’s Club di Jesolo sono sempre più all’insegna dell’elettronica di qualità. A giugno si sono succeduti MEDUZA, Paco Osuna, Melanie Ribb e Cloone, a luglio Francis Mercier, Maceo Plex, Sam Paganini e Bob Sinclar; ad agosto è il turno di Franky Rizardo, Mathame e Davide Squillace.

sabato 9 agosto: Franky Rizardo, Fleur Shore e Sante Sansone. Da anni un riferimento nell’ambito dell’elettronica internazionale, il dj e producer olandese Franky Rizardo da sempre si distingue per miscelare nel migliore dei modi house e techno: il suo è uno stile sopraffino, come dimostrano le sue release per etichette discografiche quali Defected Records e la sua LTF Records ed i suoi set in giro per il mondo, nei migliori festival e nei migliori club. La dj e producer britannica Fleur Shore (nella foto d’apertura) vanta release per label del calibro di Cuttin’ Headz e Defected e da pochi mesi ha lanciato la sua etichetta discografica UNDERGROWTH, che viene declinata anche sotto forma di eventi ed ha come obiettivo il desiderio di liberarsi delle banalità e abbracciare l’ignoto.

sabato 16 agosto: MATHAME. Duo italiano partito dalle pendici dell’Etna per poi affermarsi in tutto il mondo, i Mathame hanno saputo creare uno proprio stile musicale che trascende generi, generazioni e dimensioni, autentici alchimisti sonori che si muovono tra sogni e realtà: così si spiegano i loro show NEO, le loro interazioni con l’intelligenza artificiale, le loro collaborazioni con John Summit, Calvin Harris e Ellie Goulding, il loro nuovissimo show audio-visual “Love Somebody”, appena presentato nel secondo week-end del festival Tomorrowland.

sabato 23 agosto: Davide Squillace, Twenty Six, Calvin Clarke. Da più lustri Davide Squillace sa fare la differenza con le sue produzioni per label quali Desolat, Hot Creations e Moon Harbour ed i suoi set in festival quali Glastonbury e Time Warp. La più importante prova del suo eclettismo? Aver creato This And That, un laboratorio creativo per consentire di sviluppare progetti di vario genere, artistico e concettuale. Innovatore costante, Davide Squillace fonde arte, musica e tecnologia in progetti sempre originali. Dj resident King’s Club Thomas Rotunno e Bert.

