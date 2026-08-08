Villa delle Rose, agosto 2026: tutti i guest in arrivo

Dopo Meduza (venerdì 31 luglio) e Steve Aoki (sabato 1° agosto) prosegue nei fine settimana la raffica di ospiti speciali alla Villa delle Rose di Misano Adriatico

Venerdì 7 agosto: Shiva. Shiva è uno dei protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana; con 62 dischi di platino e 47 dischi d’oro, Shiva si conferma come una delle voci più riconoscibili e influenti della sua generazione, portando avanti una carriera in continua evoluzione, come confermato da “Vangelo”, il suo ultimo album uscito lo scorso aprile. In autunno è atteso dal suo tour Shiva Live 2026, con sold out in ogni dove.

Sabato 8 agosto: Gabry Ponte. Dj italiano più ascoltato nel 2025 nella classifica Spotify Wrapped, lo scorso giugno con San Siro Dance 2026 Gabry Ponte ha registrato il tutto esaurito, bissando il successo dell’anno precedente, totalizzando in tutto 110mila presenze. Nominato ai Grammy Awards, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul; lo scorso 31 luglio è uscito il suo nuovo singolo “Twenty Six” realizzato insieme a Jovanotti.

Giovedì 13 agosto: Unlimited Fidelio.

Venerdì 14 agosto: Tedua, Bresh, Samuele Sartini. Con 79 platini, 39 ori e 3 miliardi di stream globali in carriera, Tedua è sempre più ed è tra i nomi più affermati del panorama italiano. Il suo ultimo progetto “LA DIVINA COMMEDIA”, certificato 7 volte PLATINO, è stato uno degli album più venduti del 2023. Il suo ultimo tour tutto sold out nei palasport ha registrato oltre 100.000 biglietti venduti. Con 31 certificazioni platino e 14 oro, Bresh è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati; proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale; si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida.

Sabato 15 agosto: Il Pagante e Artie 5ive. Negli ultimi quindici anni Il Pagante – il duo composto da Roberta Branchini ed Eddy Veerus – ha scelto la via della musica per raccontare e fotografare vizi e virtù, sogni e manie della propria generazione, ironizzando sullo stile di vita dei milanesi a partire dal mondo dei PR e dei paganti in discoteca. I loro brani sono sempre diventati hit, accompagnati un’intensa attività live nei più importanti club e festival nazionali e non. Artie 5ive è lo pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, un rapper italo-sierraleonese classe 2000. Il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano da dove proviene. Artie 5ive ha un carattere autentico che non poteva non affermarsi fra i talenti della nuova scuola del rap, riuscendo nel suo intento e coronando il proprio percorso fra i nomi più in vista del presente.

foto di Marco Canova