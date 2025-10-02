Villa delle Rose: gran finale di stagione

Primo locale estivo ad aprire, ultimo a chiudere: sabato 4 ottobre 2025 la Villa delle Rose di Misano Adriatico conclude la sua lunghissima estate con il party di chiusura di una stagione iniziata lo scorso maggio e che si congeda con un’edizione speciale della serata VidaLoca.

L’estate 2025 della Villa delle Rose che va a concludersi è la sua 31esima consecutiva; una stagione che ne ha confermato la nomea di locale estivo per antonomasia grazie alle sue serate, ai suoi guest – Bob Sinclar, Luciano, Seth Troxler e The Martinez Brothers, giusto per citarne quattro – ai suoi party AMA, Clorophilla, Vita e ovviamente VidaLoca, al suo ristorante Asian Lounge, ai suoi visual di ultima generazione e a tantissimo altro ancora.

Elegante ma non ingessata, ricercata ma non impossibile, sin dagli anni novanta la Villa delle Rose ha saputo sempre mantenersi attuale, rinnovandosi di continuo ma senza perdere mai la propria identità, richiamando sempre più una clientela cosmopolita, portando indotti e benefici non indifferenti anche al turismo della Riviera Romagnola.

La Villa non è soltanto un club, ma un marchio che richiama moda, eventi, socialità esclusiva: un luogo dove esserci diventa status. Un metodo, un sistema e un approccio all’intrattenimento da parte di un gruppo di lavoro pronto nelle prossime settimane a proiettarsi nella stagione invernale 2025/26 con il Matis di Bologna ed il Peter Pan di Misano Adriatico. Le novità – come sempre – non mancheranno, in particolare una location in day time a Misano Adriatico nuova di zecca.

La Villa delle Rose tornerà puntuale come sempre a maggio 2026.

foto di Marco Canova