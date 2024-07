Peter Pan, estate 2024: ALive inizia con Clara

ALive è la serata del Peter Pan di Misano Adriatico che propone live e showcase con i migliori nomi del panorama italiano più attuale e che torna in versione estiva da inizio luglio a fine agosto 2024.

ALive inizia sabato 6 luglio 2024 – nel week-end della Notte Rosa – con CLARA.

Classe 1999, Clara Soccini in arte CLARA si avvicina da giovanissima al mondo della moda coltivando sempre la passione per la musica. Dopo una prima collaborazione con l’artista Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi quattro singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia.

Seguono il singolo “Cicatrice” e le collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain (disco di platino). Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con “Diamanti Grezzi” (disco d’oro) e a febbraio veste nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare Fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi Fuori”, canzone contenuta nel suo album d’esordio, “PRIMO”, fuori dal 16 febbraio. Ad aprile di quest’anno esce “Ghetto Love” di Icy Subzero e CLARA.

Di seguito la programmazione completa di ALIVE al Peter Pan di Misano Adriatico:

LUGLIO 2024

sabato 6: Clara; sabato 13 Niky Savage; sabato 20 Diss Gacha, Grelmos e Finesse; sabato 27 Il Pagante

AGOSTO 2024

sabato 3: Artie 5ive; sabato 10: guest da annunciarsi; sabato 17 Mida; sabato 24 Tony Boy

