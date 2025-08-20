Squillace, Twenty Six e Clarke al King’s di Jesolo

Sabato 23 agosto 2025 ultimo appuntamento stagionale al King’s Club di Jesolo con i top dj tra i massimi ambasciatori mondiali della musica elettronica. giugno si sono succeduti MEDUZA, Paco Osuna, Melanie Ribb e Cloone, a luglio Francis Mercier, Maceo Plex, Sam Paganini e Bob Sinclar. Ad agosto è stato il turno di Franky Rizardo e Mathame; sabato 23 agosto chiusura in grande stile con Davide Squillace, Twenty Six e Calvin Clarke.

Da più lustri Davide Squillace sa fare la differenza con le sue produzioni per label quali Desolat, Hot Creations e Moon Harbour ed i suoi set in festival quali Glastonbury e Time Warp. La più importante prova del suo eclettismo? Aver creato This And That, un laboratorio creativo per consentire di sviluppare progetti di vario genere, artistico e concettuale. Innovatore costante, Davide Squillace fonde arte, musica e tecnologia in progetti sempre originali. Twenty Six sa proporre una tech house elegante ed allo stesso tempo energica, capace di farsi strada sia in Italia sia all’estero con il suo album “Buscando Money”, che ha contribuito a farlo suonare in tutto il mondo. Astro nascente della scena musicale Calvin Clarke unisce techno, house e garage in uno stile unico e progressivo; ha suonato in realtà di riferimento quali fabric, The Warehouse Project e Music On Ibiza, così come le sue produzioni discografiche lo hanno messo sempre più in evidenza.

Dj resident King’s Club Thomas Rotunno e Bert.

www.kingsclubjesolo.it