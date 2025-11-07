Amnesia Milano: tutti i guest di novembre 2025

Tra le tante peculiarità di Amnesia Milano, spicca quella di avere una programmazione assolutamente trasversale, nella quale si alternano star affermate, giovani talenti e tanti nomi che hanno lasciato il segno nel club milanese prima di farsi strada anche altrove. Tutto questo trova puntuale conferma nella programmazione di novembre del club milanese.

La line-up dei prossimi sabati di Amnesia Milano propone sabato 8 novembre Paco Osuna e Lolla Fedolfi, sabato 15 Francis Mercier e Elbio & Denis, sabato 22 Dimmish b2b Twenty Six, Fiorella e Michele Arcieri e sabato 29 Sidney Charles, Zoig e Recap.

Sabato 8: Paco Osuna e Lolla Fedolfi. Il e producer spagnolo Paco Osuna è da sempre garanzia di musica di qualità, di set sempre impeccabili, di scelte sonore sempre in grado di prendere la direzione giusta. Nel 2024 ha festeggiato il suo 50esimo compleanno e soprattutto 30 anni da dj, tre decadi di serate e festival in giro per il mondo, in primis ad Ibiza dove anche questa estate si è confermato tra i principali protagonisti nei calendari dei più importanti club della isla, in particolare all’Hï Ibiza, dove ogni martedì è stato nuovamente resident insieme ai The Martinez Brothers da metà giugno a fine settembre.

Sabato 15: Francis Mercier e Elbio & Denis. L’haitiano Francis Mercier è un nome sempre più presente nei contesti che contano, in festival quali Coachella e nei migliori club di Ibiza ed Amsterdam, da tempo un riferimento per gli appassionati della musica Afro House, anche e soprattutto con le produzioni della sua etichetta discografica Deep Root Records. Mercier è uno dei dj e producer più abili nel declinare la musica elettronica abbattendo ogni barriera linguistica e sociale: negli ultimi anni la sua ascesa è stata inarrestabile, basti pensare al suo set alle Piramidi di Gyza, Egitto, lo scorso aprile ed alle sue tracce “Solfa” (Cercle Records) e “Sauti vs. Diplomatico” (Insomniac Records), quest’ultimo realizzato insieme all’African Children’s Choir, coro composto da bambini dai 7 ai 12 anni provenienti da diverse nazioni africane.

Sabato 22: Dimmish b2b Twenty Six, Fiorella e Michele Arcieri. Solid Grooves, Hottrax, Tamango Records: queste sono soltanto alcune delle principali etichette discografiche con le quali Dimmish ha prodotto le sue tracce, spesso e volentieri suonate e trasmesse da Pete Tong e Danny Howard su BBC Radio1. Il suo stile rivela da sempre una passione per i sintetizzatori analogici ed i sistemi modulari. Twenty Six è una delle migliori novità elettroniche degli ultimi anni, grazie alla sua tech house, audace e innovativa allo stesso tempo. La sua ascesa è iniziata grazie al brano “Stan”, uscito nel 2022 su Glasgow Underground, riuscito omaggio all’omonimo brano di Eminem featuring Dido.

Sabato 29: Sidney Charles, Zoig e Recap. Da quasi vent’anni sulla scena, Sidney Charles – tedesco di nascita e londinese d’adozione – si caratterizza da sempre per una house molto curata, innovativa e sempre alla ricerca del beat perfetto. Il suo è un sound profondo, melodico e carico di groove, sempre pronto a sorprendere il dancefloor, merito della sua conoscenza e della sua passione per jazz, hip-hop e funk e la sempre presente attenzione per le sonorità anni novanta. Sidney Charles sa sempre come farsi apprezzare, anche e soprattutto con le produzioni della sua etichetta discografica Heavy House Society.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo