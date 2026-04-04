Vegedream ospite speciale all’Hollywood

Rapper, cantante e autore francese che fonde hip-hop, R&B, pop e afrobeats, Vegedream si è imposto nel 2018 con “Ramenez la coupe à la maison”, brano simbolo della vittoria della nazionale francese ai Mondiali, diventato un fenomeno globale e ancora oggi colonna sonora di eventi calcistici. Di origini ivoriane, porta spesso nelle sue canzoni temi legati all’identità, al successo e alla resilienza. Nel tempo ha collaborato con artisti di primo piano e pubblicato album di successo, affermandosi tra le voci più influenti della scena urban francese. Domenica 5 aprile 2026 sarà ospite speciale all’Hollywood, che ha appena festeggiato i suoi primi 40 anni.

E proprio da poco più di quarant’anni, l’Hollywood rappresenta la sintesi perfetta tra eleganza e intrattenimento: un luogo dove musica, stile e personalità si incontrano in maniera naturale, rendendolo la meta prediletta di celebrities e protagonisti della scena internazionale in visita a Milano e dove è naturale sentirsi persona tra la gente. Nel corso della sua storia ha accolto star come Prince, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e George Clooney, ed è sempre in prima fila durante le settimane della moda, la Design Week ed il Gran Premio di Monza di Formula Uno. Indiscusso anche il suo ruolo nello sviluppo e nell’identità dell’area di Corso Como, diventata negli anni uno dei distretti più rilevanti della vita notturna europea, così come tre le sue più recenti meritorie iniziative spicca Aut Dance, una serie di appuntamenti facenti parte del progetto d’inclusione sociale, nato per favorire l’integrazione delle persone con disabilità attraverso il ballo.

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