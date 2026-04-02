Pasqua al Peter Pan con VidaLoca e Guè

Anche quest’anno – per il fine settimana di Pasqua – la Romagna si conferma una delle mete più ambite dal turismo giovane. Merito di un mix unico di mare, energia, buona cucina, cordialità e voglia di stare insieme che ogni anno richiama migliaia di ragazzi da tutta Italia. In questo scenario, il punto di riferimento naturale diventa il Peter Pan Club di Misano Adriatico, da sempre simbolo del clubbing di qualità sulla Riviera, l’unica discoteca romagnola aperta con continuità durante la stagione invernale, nonché la migliore per trascorrere una o più serate iniziando a pensare all’estate.

Sabato 4 aprile 2026: il Peter Pan propone il suo tradizionale appuntamento con la serata VidaLoca, che da sempre coniuga al meglio le sonorità urban e pop: uno show ed un format che si rinnova di continuo e che è protagonista tutti i week-end su Radio 105 e sulle reti Mediaset grazie alla sua partecipazione a momenti clou come Capodanno in Musica e Battiti Live. Vidaloca tornerà poi al Peter Pan sabato 11, sabato 18, venerdì 24 aprile e sabato 2 maggio.

Domenica 5 aprile: ospite speciale Guè. Guè Pequeno è un personaggio chiave nella storia del rap italiano: è stato il primo artista nostrano a firmare per la Def Jam Recordings, la storica label americana che nel 1984 esordì con i brani di LL Cool J e dei Beastie Boys. Guè è un talento puro sin dagli esordi con le Sacre Scuole, per poi imporsi definitivamente con i Club Dogo e costruire una carriera solista solida, influente e costantemente al passo con i tempi. Negli ultimi anni, Guè ha consolidato il proprio status con una produzione discografica continua e una presenza centrale nella scena urban italiana, impegnandosi in nuovi progetti e collaborazioni di alto profilo, confermandosi un riferimento sia per le nuove generazioni sia per i colleghi storici. Parallelamente, ha mantenuto una forte identità stilistica, raffinando il proprio immaginario tra lusso, introspezione e cultura hip hop internazionale. Guè resta una figura centrale: un artista capace di attraversare epoche diverse del rap italiano, influenzandone linguaggi, estetica e ambizioni.

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