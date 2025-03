Peter Pan Club: MIR, Vidaloca, Cosmoprof

Lungo, lunghissimo week-end quello in arrivo al Peter Pan Club di Misano. Si inizia sabato 22 con Vida Loca, si prosegue domenica 23 con il party che omaggia il Cosmoprof e ci si allunga sino a lunedì 24 con il party ufficiale del MIR.

Sabato 22 marzo: Vida Loca. Il sabato del Peter Pan è sempre Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e con la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; VidaLoca è stato protagonista del Capodanno televisivo su Canale 5 e va in onda con i suoi mixati su Radio 105.

Domenica 23 marzo: come ogni anno, il Peter Pan si fa trovare prontissimo in concomitanza con Cosmoprof Worldwide, la fiera leader mondiale dedicata a tutti i settori dell’industria cosmetica e della bellezza professionale. Ospiti speciali Federica Petagna e Stefano Tediosi (Temptation Island, Il Grande Fratello). Musica a cura di Pharma D, Atmans, Gala e Nass & Pedico.

Lunedì 24 marzo: si svolge al Peter Pan il party ufficiale del MIR, l’unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, luci, in programma alla Fiera di Rimini da domenica 23 a martedì 25 marzo 2025; al suo interno propone MIR Club, un format unico nel panorama italiano, un progetto interamente dedicato alla dj e club culture, una finestra sulle novità in materia di tecnologia per dj e producer, un hub per addetti ai lavori, appassionati e music makers. In collaborazione con DJ Mag Italia, MIR CLUB propone un palinsesto di attività dedicate a deejay e produttori, per trovare le migliori occasioni di networking e un’opportunità concreta per entrare in contatto con i professionisti dell’industria, come artisti, discografici, manager e giornalisti del settore.

Il Peter Pan collabora attivamente al MIR, offrendo l’ingresso gratuito in fiera, con accesso esclusivo alla sua area hospitality con animazione e djset. Dalle 21 ci si trasferisce al Peter Pan per il party ufficiale del MIR, con cena (ad invito) e dopocena; durante la cena musica a cura di Mappa, Danny Losito, Tanja Monies e Nicola Zucchi, nel dopo cena in console Samuele Sartini e Andrea Zelletta, Arianna Triassi, Eterea, Giada Brincè. Nel complesso, una serata ed una tre giorni destinati a radunare pubblico ed addetti ai lavori da tutta Italia, un ritorno al futuro per un settore che a cavallo del secondo e del terzo millennio era solito ritrovarsi a marzo a Rimini e nei locali della riviera, per cogliere tendenze e mode del clubbing e dell’intrattenimento serale e notturno. Tempo di ritornare a farlo con il MIR e con il suo party ufficiale al Peter Pan.

Lunedì 24 marzo l’ingresso al Peter Pan è gratuito scaricando il proprio biglietto a questo link. La serata è riservata ad un pubblico maggiorenne.

https://peterpanclub.net

foto di Marco Canova