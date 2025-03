Peter Pan, marzo 2025: Tutta Riccione, Cosmoprof, MIR

Marzo 2025: la primavera si avvicina ed il Peter Pan di Misano Adriatico ne sente l’appropinquarsi come meglio non si potrebbe, con una programmazione che si intensifica proprio quando arriva l’equinozio.

Venerdì 7 marzo: Tutta Riccione. Sesto capitolo del un format che vede protagoniste oltre cento attività – alberghi, bar, hotel. negozi, palestre e ristoranti – che per una sera si ritrovano al Peter Pan per una serata speciale, che gode di un flyer e di un gadget dedicato, rispettivamente a cura del grafico Alessandro Malossi e della gioielleria Spadarella, entrambi un vero e proprio omaggio alla Perla Verde. Il party Tutta Riccione è ideato dal dinamico duo formato dai collaboratori del Peter Jimmy e Pizzo – al secolo Gianmaria Steiner e Francesco Amadori – e gode del Patrocinio del Comune di Riccione. Venerdì 7 musica a cura di Nomadune, Tony Lovely e Ciuffo.

Sabato 8 marzo torna al Peter Pan la one-night Vida Loca, venerdì 14 è il turno della serata intitolata Quelli della Domenica Pomeriggio, sabato 15 e sabato 22 – come tutti i sabati del Peter Pan – di nuovo in scena Vida Loca.

Domenica 23 marzo: come ogni anno, il Peter Pan si fa trovare prontissimo in concomitanza con Cosmoprof Worldwide, la fiera leader mondiale dedicata a tutti i settori dell’industria cosmetica e della bellezza professionale. Ospiti speciali Federica Petagna e Stefano Tediosi (Temptation Island, Il Grande Fratello). Musica a cura di Pharma D, Atmans, Gala e Nass & Pedico.

Lunedì 24 marzo: si svolge al Peter Pan il party ufficiale del MIR, l’unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, luci, in programma alla Fiera di Rimini da domenica 23 a martedì 25 marzo 2025; il Peter Pan collabora attivamente al MIR, offrendo l’ingresso gratuito in fiera, con accesso esclusivo alla sua area hospitality con animazione e djset. Dalle 21 ci si trasferisce al Peter Pan per il party ufficiale del MIR, con cena (ad invito) e dopocena; durante la cena musica a cura di Mappa, Danny Losito, Tanja Monies e Nicola Zucchi, nel dopo cena in console Samuele Sartini e Andrea Zelletta, Arianna Triassi, Eterea, Giada Brincè. Lunedì 24 marzo l’ingresso al Peter Pan è gratuito scaricando il proprio biglietto a questo link. La serata è riservata ad un pubblico maggiorenne.

https://peterpanclub.net

foto di Marco Canova