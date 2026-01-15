Peter Pan Club, gennaio 2026: la programmazione

Gennaio 2026: il Peter Pan Club di Misano riparte come sempre all’insegna dell’innovazione e dell’intrattenimento di qualità. Si riparte con i sabati VidaLoca (17, 24 e 31 gennaio), i venerdì ricominciano il 23 con la serata Clorophilla, il 30 torna 90 Wonderland.

Venerdì 23 gennaio 2026 il Peter Pan inaugura i venerdì con il ritorno della one-night Clorophilla, serata che ogni volta trasforma il club romagnolo con allestimenti, spettacoli e musica ad hoc. In console Mappa, Piero Pirupa e Tanja Monies. Da tantissimi anni Piero Pirupa è protagonista nei migliori club e festival di tutto il mondo: un’ascesa iniziata con la sua traccia “Sweet Devil” (2009) e proseguita in particolare con il brano “Party Don’t Stop”, premiata nel 2012 come track of the season ai DJ Awards di Ibiza e che poi ha dato il nome alla sua etichetta discografica. Tra i suoi remix, spiccano quelli per David Guetta, Jamiroquai e Claptone, tra i suoi set più importanti, si evidenziano quelli per Creamfields, elrow e Ultra Music Festival.

Il Peter Pan è molto più di un club: è una realtà che unisce cena e dopocena all’insegna della qualità e dell’eleganza, che integra la tradizione dell’accoglienza romagnola con uno stile ed una prospettiva internazionale, grazie ad una gestione e ad una direzione artistica che ormai si tramanda da quasi vent’anni, la stessa che sovraintende alla Villa delle Rose di Misano Adriatico e al Matis Club di Bologna e che dallo scorso novembre ha dato vita alle domeniche Dhune, il mare d’inverno, sempre a Misano Adriatico.

Il pubblico del Peter Pan è adulto, selezionato e affezionato perché sa di trovarvi sempre un ristorante di qualità come Asian Lounge, che propone cucina sofisticata, diverse serate a tema, ospiti speciali e tanto altro ancora, per tacere delle novità che ogni stagione animano il Peter Pan, in particolare il suo soundsystem ed i ledwall, entrambi ulteriormente potenziati.

In un panorama in continuo cambiamento, il Peter Pan è sempre più un punto fermo perché non segue mai le mode o le tendenze, ma perché le anticipa o le supera.

foto di Marco Canova