Hollywood’s Forty. Molto più di un anniversario

Quarant’anni non sono soltanto un anniversario: sono un racconto fatto di volti, musica e serate. Una storia che attraversa più generazioni, mode e tendenze, restando sempre al centro della scena. È la storia dell’Hollywood Rythmoteque di Milano, che giovedì 19 febbraio 2026 celebra il suo 40° anniversario.

Aperto nel 1986, l’Hollywood è molto più di una discoteca. È un simbolo, un punto di riferimento culturale e sociale della città, capace di attraversare più decenni mantenendo intatto il proprio fascino. Un autentico esempio di longevità e continuità nell’intrattenimento serale e notturno, con pochi eguali in Italia e in Europa.

Da quarant’anni, l’Hollywood rappresenta la sintesi perfetta tra eleganza e intrattenimento: un luogo dove musica, stile e personalità si incontrano in maniera naturale, rendendolo la meta prediletta di celebrities e protagonisti della scena internazionale in visita a Milano e dove è naturale sentirsi persona tra la gente. Nel corso della sua storia ha accolto star come Prince, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e George Clooney, ed è sempre in prima fila durante le settimane della moda, la Design Week ed il Gran Premio di Monza di Formula Uno. Indiscusso anche il suo ruolo nello sviluppo e nell’identità dell’area di Corso Como, diventata negli anni uno dei distretti più rilevanti della vita notturna europea, così come tre le sue più recenti meritorie iniziative spicca Aut Dance, tre appuntamenti (il primo si è svolto a gennaio) del progetto d’inclusione sociale nato per favorire l’integrazione delle persone con disabilità attraverso il ballo.

La serata del 19 febbraio sarà un invito a ritrovarsi con un’edizione speciale della sua serata Social Club, brindare e celebrare insieme chi c’era, chi c’è stato e chi continua e continuerà a rendere l’Hollywood una storia attualissima; una serata che celebrerà qualcosa di unico e allo stesso tempo svelerà in anteprima le tante novità che accompagneranno il club milanese nei prossimi – almeno – quarant’anni, novità coerenti con una realtà sempre più in grado di intercettare i cambiamenti e cogliere le tendenze prima che diventino tali, dando sempre le risposte più giuste alle domande di mercato.

Giovedì 19 febbraio sarà il momento perfetto per condividere ricordi, energia e quella magia che, dal 1986, unisce tantissime realtà diverse con un unico comun denominatore, perché l’Hollywood è la notte di Milano, da sempre in grado di innovarla e governarla.

Biglietti e ulteriori informazioni a questo link.