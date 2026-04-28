Vision Open Air ritorna all’ex Macello di Milano

Ci sono momenti che segnano l’inizio di una stagione. Appuntamenti che definiscono un passaggio: dall’attesa all’azione, dagli spazi chiusi all’aria aperta, dall’idea di primavera alla dimensione piena dell’estate. Per il terzo anno consecutivo, questo momento coincide con Vision Open Air, che inaugura sua la stagione 2026 giovedì 1° maggio negli spazi dell’ex Macello di Milano, come sempre in modalità day time (dalle 17 a mezzanotte). Una serie di eventi con il meglio del djing mondiale e che negli anni è diventato un riferimento italiano ed internazionale nell’avvicinamento all’estate e nell’apertura dei calendari elettronici open air.

Quella del 2026 sarà la terza e ultima stagione di Vision Open Air all’Ex Macello; al termine dell’estate, l’area proseguirà infatti il proprio cronoprogramma di riqualificazione urbana. In questi anni, Vision Open Air ha contribuito in maniera concreta a restituire centralità e nuova funzione a uno spazio simbolico della città, dimostrando come la progettualità culturale e musicale possa attivare processi reali di trasformazione e rigenerazione. Nel 2027 Vision Open Air darà vita ad un suo nuovo capitolo, ad una sua nuova storia.

Protagonista di Vision Open Air venerdì 1° maggio 2026 sarà Ilario Alicante, che presenterà LINK, progetto che mette al centro la relazione tra artista e pubblico come elemento strutturale: Insieme ad Ilario Alicante, all’ex Macello ci saranno Max Dean, White Off e Michele Arcieri. A seguire, aftershow all’Amnesia Milano.

“LINK non è soltanto un evento. Non è solo un luogo. È una corrente che scorre attraverso tutti noi. Dopo averne fatto parte, non sei più lo stesso. Non perché hai ascoltato la musica, ma perché la musica ha ascoltato te. A LINK, non c’è confine tra artista e pubblico – spiega Ilario Alicante – Il palco e la pista da ballo si fondono. Un attimo sei solo. Un attimo dopo, fai parte di qualcosa di più grande. Non è solo una pista da ballo, non solo un palco, non solo un DJ set. È una corrente, un flusso che scorre da una persona all’altra. Al LINK, non siamo più individui separati. Siamo un unico battito cardiaco”.

il calendario estivo di Vision Open Air vedrà come sempre al centro della scena il meglio del djing mondiale; dopo l’opening del 1° maggio, la seconda data annunciata vedrà protagonista Mochakk Calling Milano (sabato 16 maggio); a giugno sarà il turno di East End Dubs e Franky Rizardo (sabato 13) e ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (venerdì 19) a settembre di Charlotte de Witte (sabato 5). A seguire – per ogni appuntamento – gli aftershow all’Amnesia Milano.

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo