BEONIX Festival 2025: annunciati i primi headliner

L’attesissimo BEONIX Festival tornerà a Cipro da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025, pronto come sempre a portare sull’isola del Mediterraneo il meglio dell’elettronica mondiale. In programma presso l’ETKO di Limassol, BEONIX Festival è pronto una volta di più a rafforzare la sua reputazione di appuntamento clou nel calendario internazionale dei festival: dopo il tutto esaurito della scorsa edizione, quest’anno il festival cipriota è pronto ad alzare una volta di più il suo livello con una line-up ancora più grande e potente.

Il main stage di BEONIX Festival avrà come headliner tre indiscusse autorità del calibro di Armin van Buuren, Boris Brejcha e Adriatique; insieme a loro, sui palchi del festival, si succederanno Anfisa Letyago, Avision, Carlo Lio, David Moreno, Dubfire, James Zabiela, Kevin Saunderson, LNTX, Roger Sanchez, Saraga, Spartaque, Tania Vulcano, Xavi Emparan e Yulia Niko, insieme a ANII b2b OLYMPE, As Ide, BADBOX, Henri Bergmann b2b Kadosh, Lehar e The Element. Altri nomi altrettanto prestigiosi saranno annunciati a breve.

Quattro sono i palchi previsti per l’edizione 2025 di BEONIX Festival: Main Stage, Hangar Stage, Organic Stage e Garden Stage, ognuno caratterizzato da un’atmosfera unica e da una grande attenzione ad ogni dettaglio, con musica per tutti i gusti; dalla melodic alla deep, dalla techno alla house ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

In considerazione del sold out dello scorso anno, meglio assicurarsi da subito i propri biglietti per partecipare a BEONIX Festival, in quanto è già massiccia la richiesti di accessi sia per la General Admission sia per le aree VIP.

Ulteriori informazioni e biglietti a questo link.