Con Memorabilia gran finale alla Rimini Beach Arena

Sabato 20 agosto 2022 (dalle ore 18) gran finale di stagione alla Rimini Beach Arena con il party Memorabilia. La Rimini Beach Arena conclude così nel migliore dei modi una stagione che l’ha vista ospitare il meglio della musica elettronica passata, presente e futura.

Sabato 20 agosto 2022 (dalle ore 18, ingresso libero) alla Rimini Beach Arena è tempo di Memorabilia, il party che ripercorre trent’anni memorabili di storia del Cocoricò, con i dj e gli artisti che ne sono stati i protagonisti principali e hanno contribuito in maniera fondamentale a rendere il Cocoricò il club italiano di culto per antonomasia, con il loro eclettismo e la loro fantasia. On stage PCP aka Marc Acardipane, Jam El Mar, Tomcraft, Cirillo, Saccoman, Ricci Jr, Principe Maurice e Federica Babydoll.Sabato 20 agosto Memorabilia prosegue al Cocoricò di Riccione con Chris Liebing, Markantonio (in Piramide), Miki (in T-Room) e Pastaboys (in Titilla). Biglietti per il Cocoricò a questo link.

Con Memorabilia si conclude nel migliore dei modi l’estate 2022 della Rimini Beach Arena, che da fine giugno a fine agosto ha ospitato il meglio della musica elettronica mondiale con party e one-day festival quali elrow, Galactica, Circoloco e Social Music City, con dj e artisti del calibro di Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Marco Carola, Peggy Gou e The Martinez Brothers: l’estate che ha riportato Rimini e la Riviera Romagnola al centro della scena musicale ha avuto nella Rimini Beach Arena un indiscusso punto di forza.

Rimini Beach Arena – estate 2022

web: riminibeacharena.com

biglietti: ticketsms.it

Foto d’apertura di Dellago e Carlucci