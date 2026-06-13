Mangia’s Musaic Festival: presentata l’edizione 2026

Mercoledì 10 giugno 2026 è stata presentata l’edizione 2026 di Mangia’s Musaic Festival, in programma da venerdì 17 luglio a sabato 1° agosto 2026 e che ha come comun denominatore Mangia’s, catena alberghiera italiana leader nel settore luxury e upper upscale in Sicilia e Sardegna, con le sue diciassette strutture tra hotel e resort situate in posizioni strategiche.

La presentazione è avvenuta durante una conferenza stampa tenutasi presso il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo con la partecipazione di Alessandro Anello, Assessore al Turismo del Comune di Palermo, Felice Crescente, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Fabrizio di Trapani, Direttore Commerciale del gruppo Mangia’s, Nick The Nightfly, Direttore Artistico del festival e Miriana Kondic, Organizzatrice del festival ed è stata moderata dalla giornalista Eva Spampinato.

Durante la conferenza stampa sono stati evidenziati i tratti distintivi di Mangia’s Musaic Festival, un progetto che integra diverse realtà della Sicilia e ne rafforza il ruolo nel calendario internazionale dei festival musicali e culturali. Mangia’s Musaic Festival contribuisce a rafforzare la Sicilia come meta turistica d’élite, unendo fattori come la musica di qualità ed una serie di location uniche, insieme ad una visione innovativa del viaggio e della vacanza, in modo da scoprire il territorio siciliano attraverso cultura, bellezza e concerti esclusivi tra mare cristallino, architetture storiche e paesaggi naturali straordinari.

La programmazione di Mangia’s Musaic Festival spazia attraverso diversi generi musicali, con la direzione artistica di Nick The Nightfly (Radio Monte Carlo). Per la prima volta la rassegna diventa itinerante, Brucoli, Selinunte, Sciacca e Taormina saranno le località prescelte, quattro luoghi autentici simboli della bellezza paesaggistica e culturale dell’isola, il tutto grazie alla possibilità esclusiva di abbinare una vacanza musicale in una realtà unica come Mangia’s, modulandola con i pacchetti per il fine settimana comprensivi dei biglietti per i concerti in calendario, biglietti disponibili anche esclusivamente per i concerti in quanto tali.

Mangia’s Musaic Festival 2026 – la programmazione

venerdì 17 luglio: Nick The Night Fly @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca (Agrigento)

sabato 18 luglio: Leee John from Imagination @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca (Agrigento)

venerdì 24 luglio: Jimmy Sax & Band @ Mangia’s Selinunte, Castelvetrano (Trapani)

venerdì 31 luglio: Dirotta su Cuba @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collectrion, Brucoli (Siracusa)

sabato 1° agosto: Gipsy Kings by Diego Baliardo @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collectrion, Brucoli (Siracusa)

Grazie a Mangia’s Musaic Festival la Sicilia diventa palcoscenico internazionale della musica e del turismo culturale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e per chi sia alla ricerca di emozioni da vivere, ascoltare, assaporare e ricordare.

informazioni e riservazioni sui siti musaicfest.it e mangias.com