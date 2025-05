Blacklist, il più grande bass festival tedesco

Sabato 11 ottobre 2025: Blacklist – il più importante festival bass tedesco – tornerà alla Turbinenhalle di Oberhausen in Germania (Renania Settentrionale-Vestfalia) con una line-up composta da 50 artisti massimi esponenti di dubstep, trap e drum & bass provenienti da tutto il mondo e che suoneranno per dodici ore su quattro palchi per un pubblico stimato in 7mila persone.

Il festival Blacklist è qualcosa di unico, in grado di richiamare appassionato di bass da tutta Europa. Sabato 11 ottobre Blacklist trasforma la Turbinenhall in una location caratterizzata da una produzione sbalorditiva, con luci, laser, visual e un sistema audio di altissimo livello.

I primi nomi annunciati da Black List includono il trio canadese Black Tiger Sex Machine, alla prima data europea in questo 2025, il producer e cantante Sullivan King, The Outlaw, ovvero l’alias dark di DJ Snake, che ha debuttato nel 2024; Code: Pandorum, Habstrakt, Hurtbox, Modestep, Nimda e Reaper alcuni degli altri artisti in cartellone a Blacklist, che anche quest’anno si proporrà come una vera e propria celebrazione della bass music.

I prezzi dei biglietti vanno da 45 ad 85 euro e sono disponibili sul sito ufficiale di Blacklist.