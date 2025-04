Il festival tedesco NIBIRII completa la sua line-up

Agosto 2025: da venerdì 22 a domenica 24 torna Düren il festival tedesco NIBIRII, a cura del Bootshaus di Cologna, appena classificatosi al settimo posto nella Top 100 Clubs della rivista inglese DJ MAG, confermandosi così la discoteca tedesca meglio classificata.

Nei pressi del Dürener Badesee, il lago balneabile di Düren – ridente località ubicata nei pressi di Cologna e Aquisgrana – NIBIRII si propone come un festival imperdibile per gli appassionati di GOA, techno e D&B. NIBIRII durerà tre giorni, saranno allestiti quattro palchi, sono previsti più di 100 artisti e sono attese circa 60mila persone. Un festival all’aperto ideale per gli amanti della musica elettronica che vogliano vivere un’esperienza unica nei pressi di un lago balneabile nella Renania Settentrionale-Vestfalia, con possibilità di pernottare nell’area del festival in campeggio o appoggiarsi negli hotel locali.

NIBIRII da pochi giorni ha svelato tutti gli artisti presenti in line-up. Un roster autenticamente esplosivo grazie alla presenza della techno di AZYR, l’industrial di I Have Models, alla trance della sempre più in ascesa Hannah Laing, alla techno berlinese di Kobosil ed all’attesissimo b2b di SHLOMO & Dyen; Autodrive, Avaion, Brigitte Belling, Carsten Halm, Danth, Dave Replay, Danth, Dave Replay, Delusional, DHALI, George aka Dr.Radsport, Gregor Tresher, Karla Blum, KBS, Kerstin Eden, Kevin Arnold, Laeti, Lawyn, Maddix, Makla, Mausio, Oliver Schories, Karla Blum, KBS, Kerstin Eden, Kevin Arnold, Schrotthagen, Sekula, Snoritz, Sub Focus, Subtronics, SUSKA, Tanja Miju, Turno, Vagabund e YouNotUs alcuni degli altri nomi in cartellone.

NIBIRII è un festival che è un’autentica celebrazione della musica, in grado di radunare pubblico da tutta Europa, all’insegna del divertimento e del poter stare a contatto con la natura e con la possibilità di arrivarci facilmente in auto o con i mezzi pubblici, così come non mancheranno diversi momenti extra-musicali, attività sportive e workshop in primis.

Biglietti (a partire da 164 euro) e campeggi per NIBIRII disponibili in questo link.

foto di Nibirii GmbH