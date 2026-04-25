Aperyshow: gli artisti del primo fine settimana

Aperyshow 2026 è in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile e da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio all’ex Dogana di Treviso, dove per la prima volta la manifestazione si svilupperà su sette giornate complessive.

Una novità significativa che si accompagna anche al raddoppio degli spazi: due palchi distinti e oltre 300 artisti tra deejay, musicisti e performer pronti ad alternarsi in una line-up pensata per abbracciare più generi musicali, dalla house al revival alla pop dance, con l’obiettivo di intercettare pubblici diversi per età e gusti.

Il cuore di Aperyshow resta la sua anima solidale. Anche per il 2026 il festival coinvolge diverse realtà del terzo settore: Casa Priscilla, Fondazione Giulia Cecchettin, Fondazione Libra, Fondazione Solo per Te, I Bambini delle Fate e Spaceland APS.

L’ingresso ad Aperyshow è gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale, con possibilità di donazione volontaria.

APERYSHOW 2026 – LA LINE-UP DEI PRIMI TRE GIORNI

venerdì 24 aprile 2026

Alec Doll, Arielle Free, Baile, Boss Doms, Chadia, Cult, Danielino, Fedde Le Grand, Finesse, Flaco G, Ft Kings, Gas, Italyamo, Ipork, Lazare, Mazzocchi, Mordimi, Paky, Paloma, Samuele Brignoccolo, Severino, Simone Pasqual, Thomas Rotunno, Villabanks

sabato 25 aprile 2026

Albi, Alunno, Andrea Damante, Andy Bollo Papeete, Caramelo, Christian Hess, Cristian Marchi, Db Boulevard feat. Barbara Tucker, Doble Sound, Edmmaro B2b Rudeejay, Gianni Romano B2b Aura, Jody, Kate Zubok, Lol, Low-Red, Lucca Daffrè, Marco Lys, Matthew Vox, Musica è Magia con Giullare Live, Joy Kitikonti e Mario Più, Nwa, Papi Chulo, Perreita, Radio Piterpan, Random live, Rudeejay, Samba, Slings, Thomas, Tiki Tiki, Trap That, Vltra

domenica 26 aprile 2026

Alexia, Andrea Martini, Andrew, Carolina Marquez, Dj Peroni B2b Cire, Dj Reunion, Eiffel 65, Elena Piras, Erika, Essenza, Fabe, Femme, Glitter Disco, Harmony Live Band, Herman Davies, Infinity, Kevin Salvato, Lester Dj, Liveplay Band, Lost Mind, Marvin & Prezioso, Noor, Off, Spaceboy Band, Willy Marano, Wm

sito ufficiale di Aperyshow