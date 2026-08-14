Bateleur, il festival cinque stelle a Creta

Bateleur è il nuovo festival dedicato alla house music e che da giovedì 22 a lunedì 25 ottobre 2026 si svolgerà a Elounda, sulla costa nord-orientale di Creta, in un resort cinque stelle riservato interamente ai partecipanti. Un festival riservato a circa 500 persone, riunisce musica, ospitalità e wellness in un unico programma, tra dj set, attività dedicate al benessere, piscina, spiaggia privata e party open air destinati a proseguire fino all’alba.

Dal 22 al 25 ottobre 2026 la prima edizione di Bateleur Festival vedrà in consolle Dennis Ferrer, Rafael e OMRI., primi artisti annunciati di una line-up che sarà completata prossimamente con altri nomi di spicco.

Bateleur nasce da un’idea precisa: non organizzare semplicemente un festival all’interno di un hotel, ma riservare l’intera struttura ai partecipanti, facendo coincidere gli spazi dell’ospitalità con quelli dei djset. Il resort diventa così il punto di riferimento dell’intero fine settimana, con le diverse attività distribuite tra gli ambienti della struttura, la piscina e la spiaggia privata.

La musica resta naturalmente al centro del programma. Dennis Ferrer è tra i protagonisti della scena house newyorkese degli ultimi trent’anni, con una carriera che ha attraversato diverse fasi della club culture internazionale mantenendo come riferimento una musica costruita sul groove e sulla tradizione underground.

Al suo fianco ci sarà Rafael, artista legato a un suono profondo e ritmico che guarda alla tradizione della house di Chicago. Il dj è inoltre alla guida della label Cheetah Print, attraverso la quale porta avanti la propria visione musicale. Completa il primo annuncio OMRI., produttore e dj che ha sviluppato una personale interpretazione della house music. L’artista è anche fondatore di Collecting Dots, label nata recentemente e dedicata a nuove produzioni e artisti della scena house contemporanea.

Il programma di Bateleur non si limiterà soltanto ai dj set. Durante i quattro giorni del festival sono previste attività dedicate al wellness, tra yoga, sound healing, ice bath e workshop, pensate per alternare i momenti musicali a occasioni di pausa e relax. Una formula che punta quindi a distribuire il festival nell’arco dell’intera giornata, dai pomeriggi a bordo piscina alle sessioni sulla spiaggia fino agli appuntamenti musicali serali e notturni.

La scelta di Elounda si spiega anche dal punto di vista logistica. La località si trova a circa 45 minuti dall’aeroporto di Heraklion ed è una delle aree più conosciute della costa cretese, per le sue acque limpide, il paesaggio e la presenza di strutture alberghiere di fascia alta. Nei dintorni si trovano il villaggio di pescatori di Plaka, i resti sommersi dell’antica Olous, la spiaggia di Kolokytha e il porto di Elounda, con ristoranti, caffè e bar.

Anche il periodo scelto non è casuale. Bateleur è in programma a fine ottobre, quando la stagione turistica estiva è ormai terminata e Creta offre un contesto più raccolto rispetto ai mesi centrali dell’estate. Il festival punta così su un numero limitato di partecipanti e su una dimensione più contenuta, nella quale musica, soggiorno e attività extra vengono organizzati all’interno della stessa struttura.

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foto di Gal Haro Photography