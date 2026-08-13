Al Ca’ Margherita la Maratona di Ferragosto

Superstar entra sempre più nel vivo al Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro, con la tradizionale maratona di Ferragosto che anche quest’estate propone una programmazione capace di unire storia della club culture, musica elettronica e protagonisti della scena urban italiana.

Il momento centrale del calendario è venerdì 14 agosto, con una serata che vedrà protagonista il party Glitter & Gold, uno degli appuntamenti più attesi della stagione del club friulano.

In console ci sarà Leo Mas, figura fondamentale nella storia del clubbing italiano e internazionale. Tra i pionieri della scena elettronica nazionale, Leo Mas ha contribuito a definire un linguaggio musicale capace di unire house, techno, elettronica e sonorità baleariche, diventando un punto di riferimento per più generazioni di dj e appassionati. Al suo fianco Massimino, altro nome storico della nightlife italiana. Insieme a loro ci sarà Il Principe Maurice, uno dei personaggi più riconoscibili dell’intrattenimento italiano. Performer e artista a tutto tondo, Maurice ha costruito nel corso degli anni uno stile unico, fatto di musica, teatralità e forte interazione con il pubblico, diventando protagonista di alcune delle serate più celebri della nightlife nazionale. Sempre il 14 agosto ospite speciale Isabo, capace di unire musica, intrattenimento e contaminazioni tra diversi generi, dai ritmi urban alle sonorità internazionali. Nato in Costa d’Avorio e cresciuto nelle Marche, ha costruito negli ultimi anni un percorso che lo ha portato dai contenuti digitali ai principali palchi e club italiani.

La maratona di Ferragosto del Ca’ Margherita proseguirà sabato 15 agosto con Tony Effe, tra gli artisti più affermati della scena rap italiana contemporanea. Dopo gli esordi con la Dark Polo Gang, Tony Effe ha intrapreso un percorso solista che lo ha portato ai vertici delle classifiche, grazie a un sound capace di unire rap, trap e influenze pop, conquistando un pubblico sempre più ampio.

Sabato 22 agosto sarà invece la volta di Rondo Da Sosa, uno dei nomi di punta della nuova generazione urban italiana. Nato a Milano, l’artista ha saputo imporsi sulla scena rap nazionale con uno stile riconoscibile, influenze drill e una forte attenzione verso il panorama internazionale, diventando in pochi anni uno dei protagonisti più seguiti del genere.

Con Superstar, il Ca’ Margherita conferma anche nel 2026 la propria capacità di proporre appuntamenti trasversali, capaci di mettere in dialogo la storia della club culture italiana con le nuove tendenze musicali.

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