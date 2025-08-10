David Morales a Ferragosto al Ca’ Margherita

Giovedì 14 agosto 2025 il Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro (Udine) festeggia la Notte di Ferragosto come meglio non potrebbe, con la serata Glitter & Gold e in console il dj e producer statunitense David Morales. Morales è un’autentica leggenda della musica House, già protagonista tra gli anni ottanta e novanta in club di culto come il Paradise Garage ed il Red Zone di New York. vincitore di un Grammy Awards e capace di remixare artisti del calibro di Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Aretha Franklin, Madonna e Whitney Houston. Dopo i grandi successi con la label DefMix, nel 2018 ha lanciato la sua etichetta discografica DIRIDIM, che spazia tra le sonorità più classiche e l’elettronica d’avanguardia. Un artista dal nobile passato, con un presente eccellente e sempre costantemente proiettato verso il futuro.

Venerdì 15 il lungo week-end di Ferragosto del Ca’ Margherita propone il Trapstar Festival con Glocy, Icy Sunzero, Waze e Fashion Forty; sabato 16 un gradito ritorno: Tatanka. Autentico veterano del djing, Takanka suona in festival assoluti quali Defqon.1, EDC Las Vegas, Qlimax, Hardbass e Mysteryland e le sue tracce vengono pubblicate da Q-Dance, etichetta discografica di culto per gli appassionati; in Olanda gli è stato persino dedicato un evento, “100% Dj Tatanka”, l’ennesimo tributo e riconoscimento ad un dj e ad un producer che vanta più di trent’anni di carriera.

La programmazione del Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro è più variegata che mai, in grado di attraversare generi, stili, pubblici e linguaggi diversi. Si passa dalla house all’urban, dalla techno alla drill, passando attraverso tantissime sfumature sonore, come è giusto che sia per una discoteca che contribuisce in maniera importante all’offerta turistica per italiani e stranieri.

