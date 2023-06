Kursaal Lignano: i guest di luglio 2023

Tutto procede a vele spiegate al Ca’ Margherita di Lignano Pineta, da questa estate la nuova casa del Kursaal di Lignano, che si vi è trasferito in toto con direzione, staff, artisti resident e special guest. Due le sale in funzione: all’esterno la Kursaal Terrace, all’intero la sala indoor. Dj e vocalist resident Bert, Juice, Alex Donati, Maurizio Mattia, Dennij Deejay.

A luglio la programmazione del Kursaal entra decisamente nel vivo, dopo l’inaugurazione con Ida Engberg – la prima dj donna ad essere resident in un club a Ibiza – e le aperture dei lunedì, dei mercoledì e delle domeniche, queste ultime targate Mokambo, un altro pezzo importantissimo di storia del Kursaal.

I sabati di luglio 2023 del Kursaal ospitano i dj Prunk, Dimmish, Melanie Ribbe, wAFF e Luca Agnelli.

Sabato 1° luglio in console il dj e producer olandese Prunk, resident al Cova Santa di Ibiza con la serata PIV, dal nome della sua label; sabato 8 special guest Dimmish, artista italiano sempre più presente nelle console che contano e soprattutto sodale di vecchia data del Kursaal.

Sabato 15 per la prima volta al Kursaal ospite speciale Melanie Ribbe. Melanie Ribbe è di origini tedesche, è cresciuta in Giamaica, ha debuttato alla Miami Music Week per poi diventare resident all’Amnesia e al Cova Santa di Ibiza e suonare in festival quali Lollapalooza e curare selezioni musicali per British Airways e Ibiza Sonica. Lo scorso maggio ha suonato all’Allianz Stadium di Torino prima della partita Juventus-Cremonese.

Sabato 22 al Kursaal è il turno di wAFF (nella foto d’apertura) unico dj e producer inglese a firmare un personalissimo treble, ovvero a firmare release per le tre etichette discografiche techno di riferimento, ovvero Cocoon Recordings (Sven Väth), Desolat (Loco Dice) e Drumcode (Adam Beyer).

Sabato 29 il luglio del Kursaal si conclude nel migliore dei modi ospitando Luca Agnelli, un altro amico di vecchia data del locale di Lignano. Luca Agnelli sa sempre porsi nuovi obbiettivi e darsi nuovi stimoli. Lo dimostrano i suoi set in giro per il mondo, i suoi remix – uno su tutti quello per Moby – e le sue produzioni musicali, in particolare per la sua label Etruria Beat. Un italiano da tantissimi anni in prima linea nel rappresentare al meglio la nostra nazione nei club e nei festival di tutto il mondo.

