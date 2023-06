Ca’ Margherita: la nuova casa del Kursaal

Lo scorso aprile l’ultima notte, o meglio l’ultima notte in quella che per 40 anni è stata la sua casa. Da sabato 10 giugno 2023 Ca’ Margherita a Lignano Pineta (Udine) diventa la nuova casa del Kursaal, che vi si trasferisce in toto con direzione, staff, artisti resident e special guest. Due le sale in funzione: all’esterno la Kursaal Terrace, all’intero la sala indoor. Dj e vocalist resident Bert, Juice, Alex Donati, Maurizio Mattia, Dennij Deejay.

Sabato 10 giugno 2023 il Kursaal in quel di Ca’ Margherita inizia come meglio non potrebbe, con ospite speciale la dj e producer svedese Ida Engberg (nella foto), quest’anno diventata la prima dj donna ad avere una residenza estiva per tutta la stagione ad Ibiza, per la precisione al Club Chinois. Da anni la Engberg è protagonista nelle console dei club e suoi palchi dei più importanti festival mondiali di musica elettronica, grazie ad uno stile che le consente di proporre techno e house all’insegna della versatilità e della trasversalità.

Nei due sabati successivi di giugno, il club di Lignano proporrà in qualità di guest S.A.M., dj e producer di origini danesi con trascorsi da studente in teologia (sabato 17) e l’olandese Prunk, uscito poche settimane fa con il suo nuovo album e a sua volta resident a Ibiza con la serata dedicata alla sua etichetta discografica (sabato 24).

La programmazione estiva propone sin dall’11 giugno il ritorno delle domeniche Mokambo – un altro pezzo importantissimo di storia del Kursaal – così come i mercoledì prenderanno il via il 14 giugno, i lunedì il 19 sempre di giugno.

Giugno 2023: al Ca’ Margherita il Kursaal inizia un nuovo capitolo della sua lunghissima storia, che in quarant’anni l’ha visto proporre dj di valore assoluto quali Bob Sinclar, David Guetta, Fatboy Slim e Tiësto, giusto per nominare un poker d’assi. Sabato 10 giugno, più che un nuovo capitolo, il Kursaal inizia una storia completamente nuova.

Kursaal Club

Via Alzaia, 1, Lignano Riviera

infoline 800912664

www.facebook.com/camargheritaofficial