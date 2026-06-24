Si accende l’estate al Ca’ Margherita

Due appuntamenti dedicati a pubblici diversi ma accomunati dalla stessa passione per la musica da club. Il Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere due protagonisti della scena dance italiana e internazionale: sabato 27 giugno 2026 sarà ospite Fabrice, figura storica del djing italiano e componente della celebre triade che, insieme a Gemolotto e Leo Mas, ha contribuito a definire un capitolo importante della cultura musicale degli anni Ottanta e Novanta; sabato 4 luglio sarà la volta di Tatanka, nome di riferimento del movimento hardstyle e artista conosciuto sui principali palcoscenici europei di categoria.

Fabrice, un protagonista della storia del clubbing italiano

La serata del 27 giugno del Ca’ Margherita assume un significato particolare per gli appassionati e per gli osservatori della scena dance nazionale. Fabrice è infatti uno dei protagonisti di una stagione che ha lasciato un’impronta profonda nel modo di intendere la selezione musicale in discoteca. Insieme a Gemolotto e Leo Mas ha formato la triade, una delle realtà più influenti del panorama italiano, contribuendo a diffondere una cultura musicale aperta alle contaminazioni e alla ricerca sonora ben prima che questi concetti diventassero patrimonio comune del clubbing contemporaneo. La sua presenza a Lignano rappresenta anche un omaggio a una stagione nella quale l’Alto Adriatico e il Nordest erano punti di riferimento per la nightlife nazionale e internazionale.

Tatanka, energia e prestigio internazionale

Sabato 4 luglio cambio di registro al Ca’ Margherita con Tatanka, tra gli artisti italiani che hanno saputo conquistare maggiore visibilità sulla scena hardstyle mondiale. Produttore e dj apprezzato nei principali festival europei del settore, Tatanka porterà al Ca’ Margherita un set caratterizzato da ritmi sostenuti, grande impatto sonoro e un repertorio che lo ha reso uno dei nomi più riconoscibili del genere. La sua presenza conferma la volontà del locale di affiancare alla memoria storica della dance anche le espressioni più attuali della musica elettronica.

Un ponte tra generazioni

Con questi due appuntamenti il Ca’ Margherita rinnova la propria attenzione verso la cultura del clubbing nelle sue diverse forme, proponendo un percorso che unisce memoria, esperienza e innovazione. Da una parte la storia raccontata da uno dei protagonisti di un’epoca che ha segnato la crescita della musica da discoteca in Italia; dall’altra una delle figure più rappresentative della scena hardstyle internazionale. Due serate che contribuiscono ad arricchire il calendario estivo di Lignano Sabbiadoro e che riportano al centro della programmazione musicale artisti capaci di parlare a generazioni differenti di appassionati.

Il Ca’ Margherita da sempre è legato alla tradizione dell’intrattenimento serale e notturno della località balneare friulana, con l’obiettivo di proporre eventi che sappiano dialogare sia con chi ha vissuto gli anni d’oro delle grandi discoteche italiane sia con il pubblico più giovane.

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