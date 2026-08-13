Ferragosto al Tinì con Alicante, Hajji e Anxhela

Week-end di Ferragosto intensissimo per il Tinì Soundgarden di Cecina, grazie alla presenza di tre autentici top dj come il livornese Ilario Alicante (nella foto), Fatima Hajji e Anxhela.

Venerdì 14 agosto (dalle 23): Ilario Alicante extended set. L’extended set del livornese Alicante al Tinì è ormai molti di più un appuntamento imperdibile ed una smentita musicale del detto nemo propheta in patria. Rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando poi a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni. Un artista in costante evoluzione, capace di rinnovarsi di set in set.

Sabato 15 agosto (dalle 23): Fatima Hajji e Anxhela. dj e producer spagnola tra le protagoniste assolute della scena hard techno internazionale, Fatima Hajji è un’artista capace di alternare energia, tecnica e una presenza scenica ormai riconoscibile in ogni parte del mondo. Itallo-albanese, Anxhela si caratterizza per un sound che unisce influenze trance e acid, mentre i suoi set si distinguono per energia, intensità e una forte carica espressiva che l’ha portata a esibirsi davanti a pubblici di tutto il mondo.

Dopo Ferragosto la programmazione del Tinì prosegue con Bob Sinclar (venerdì 21) e East End Dubs e Di Chiara Brothers (sabato 22). Sabato 29 gran finale di stagione con Chris Liebing allnightlong.