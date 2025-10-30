Decima edizione per Polaris Festival a Verbier

Dal 21 al 23 e dal 27 al 29 novembre 2025 Polaris Festival celebrerà la sua decima edizione con tantissime novità in quel di Verbier, villaggio alpino ubicato nel Canton Vallese, nella Svizzera Francese.

dialogo musicale intergenerazionale

La decima edizione di Polaris Festival renderà omaggio ai pionieri ed alle stelle acclarate della musica elettronica, dando allo stesso tempo il meritato spazio a tanti nuovi talenti, in modo da creare un filo conduttore sonoro che unisca passato, presente e futuro. Il tutto arricchito da un programma nel quale musica, cinema, arti immersive e nuove tecnologie si incontreranno nel migliore dei modi.

una line-up di altissimo livello

Al Polaris Laurent Garnier proporrà un set esclusivo di ben cinque ore, Sven Väth suonerà per la prima volta nel festival rossocrociato e DJ Koze si paleserà con uno dei suoi rari dj set. Carl Craig unirà come soltanto lui sa fare techno e jazz, Omar S proporrà come suo solito musica senza compromessi. Nina Kraviz sarà come sempre in grado di proporre una techno singolare e magnetica, Moodymann darà lezioni di soul e groove, Honey Dijon dimostrerà una volta di più perché da sempre continua a ridefinire la scena della club culture. Marcell Dettmann sarà in versione live (una rarità), Danilo Plessow (MCDE) e Jayda G daranno ampio saggio del loro universo sonoro. A completare il tutto, la presenza di Flo Real, Laolu, Marie Montexier, Mirko Loko, Tereza, Toy Tonics Krew, Suze Ijo ed Eva May – giusto per nominarne alcuni – esponenti della nuova generazione elettronica e pronti a dire la loro in un contesto così importante come il Polaris.

Una nuova location

Per celebrare al meglio il suo decimo anniversario, Polaris avrà una nuova location, Espace Saint-Marc, caratterizzata da un design luminoso e da un’architettura impattante, dove si arriva in soli dieci minuti di funivia e che offrirà al pubblico un maggior comfort, una migliore accessibilità ed una dimensione acustica senza precedenti. Il main stage in particolare si avvarrà della collaborazione esclusiva con Kinetic Light, società leader di settore è già creatrice dei progetti Dark Matter e Skalar di Berlino e che a Polaris presenterà un’imponente installazione luminosa intitolata MIRROR MIRROR.

Un festival diffuso in tutta Verbier

Polaris non si limita al suo sito principale e si espande in tutta Verbier. Il Cinema di Verbier ospiterà la première svizzera di “Desire: The Carl Craig Story”, seguita da un incontro con l’artista e con altri protagonisti del festival. Una nuova area presso la Gare des Ruinettes, a 2.200 metri di altitudine, sarà un club diurno assai pastoso. Con Polaris OFF, infine, l’intera località si animerà: Farm Club, Soár, Farinet, Farinet South e Le Rouge ospiteranno serate durante entrambi i weekend, contribuendo a rendere la decima edizione di Polaris qualcosa di unico.

Verbier: la perla delle Alpi Vallesi

Situata a 1.500 metri d’altitudine nel Canton Vallese, Verbier fa parte del comprensorio 4 Vallées, si trova in un’area soleggiata tra il massiccio del Gran Combin e il Monte Bianco. La città è considerata la perla delle Alpi vallesi grazie alle sue bellissime piste da sci e al suo centro storico con edifici realizzati in legno secondo lo stile dei tipici chalet svizzeri ed è una meta ideale per chi ami sport, natura, buon cibo, relax e – grazie a Polaris Festival – musica elettronica di ottima fattura. Verbier si trova a meno di 200 chilometri da Torino ed a circa 250 da Milano e ogni anno è sempre più visitata da italiani nei fine settimana che propongono Polaris Festival.

Polaris Festival, decima edizione

dal 21 al 23 e dal 27 al 29 novembre 2025

Verbier, Svizzera

info e biglietti: https://polarisfestival.ch

line-up week-end 1

venerdì 21 novembre – DJ Koze / Moodymann / Danilo Plessow (MCDE) / Laolu / Tereza / + special guest a sorpresa

sabato 22 novembre – Nina Kraviz / Jayda G / Omar S / Marcel Dettmann (LIVE) / Suze Ijo

line-up week-end 2

giovedì 27 novembre – cinema Desire: proiezione The Carl Craig Story + Q&A con gli artisti (Verbier Cinema – 20:30–23:00)

venerdì 28 novembre – Honey Dijon / Sven Väth / Carl Craig / Marie Montexier / Flo Real

sabato 29 novembre – Laurent Garnier (Special Set di 5 ore) / Mirko Loko b2b DJ Deep / Eva May

foto di Nikita Thevoz