Pure Pacha annuncia la line-up per l’estate 2025

Il dj e producer tedesco Robin Schulz sarà tra gli indiscussi protagonisti dell’estate 2025 al Pacha di Ibiza con la serata Pure Pacha, in calendario per otto sabati: dal 10 al 31 maggio e dal 6 al 27 settembre.

Artista pluripremiato grazie a tantissimi riconoscimenti, da anni Robin Schulz è considerato uno dei produttori discografici più influenti al mondo: il suo sound house e l’energia che sa trasmettere sono sempre coinvolgenti, perfetti per il VIP party Pure Pacha. Lo spettacolo è garantito in quello che da sempre è uno dei locali più iconici di Ibiza.

Ad affiancare Robin Schulz a Pure Pacha sarà un autentico all stars team, composto da artisti di fama mondiale quali Alec Monopoly, Alle Farben, Jodie Harsh, Love Leya, LOVRA, Melanie C, Menendez Brothers, MistaJam, Nancie, NERVO, Oliver Heldens, Shouse, Sunnery James & Ryan Marciano, Topic e WaveWave. Mai come questa estate sussistono tutti i presupposti perché l’estate 2025 del Pacha di Ibiza sia un’estate indimenticabile.

Biglietti e ulteriori informazioni a questo link.