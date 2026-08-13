La settimana di Ferragosto 2026 del Phi Beach

È la settimana di Ferragosto e al Phi Beach di Baja Sardinia si succedono senza soluzione di continuità i top dj. Da giovedì 13 a lunedì 17 agosto sono sette gli artisti attesi sulla console del beach club della Costa Smeralda: Black Coffee, Hugel, Seth Troxler, Dennis Cruz, Peggy Gou, PAWSA e Gennaro. House, Afro House, tech house, minimal ed elettronica si alternano in una sequenza di appuntamenti che riflette la varietà della programmazione estiva del Phi Beach.

giovedì 13 agosto | Black Coffee

Originario del Sudafrica, Black Coffee ha costruito la propria carriera partendo dalla scena house di Durban per arrivare ai principali club e festival internazionali. Il suo sound combina house, deep house e influenze afro, con produzioni caratterizzate da un uso marcato di ritmi e melodie di matrice africana. Nel corso della sua carriera ha pubblicato musica su etichette come Soulistic Music e Gallo Records e nel 2022 ha vinto un Grammy Award per l’album “Subconsciously”.

venerdì 14 agosto | Hugel

Hugel, dj e produttore francese, è uno dei protagonisti della scena elettronica negli ultimi anni. Il suo stile mette insieme house, influenze mediterranee e ritmiche afro, spesso partendo da vocal e melodie riconoscibili. Tra i suoi maggiori successi figura “Morenita”, realizzata con Humberto & Sllash e Cumbiafrica, mentre “I Adore You”, con Topic e Arash, ha raggiunto a sua volta le vette delle classifiche internazionali.

sabato 15 agosto | Seth Troxler – Dennis Cruz

Due generazioni della house internazionale si incontrano al Phi Beach per la notte di Ferragosto. Seth Troxler, originario di Kalamazoo, Michigan, si è affermato nella scena di Detroit prima di trasferirsi in Europa e diventare una presenza costante nei principali club internazionali. Il suo stile attraversa house, techno e minimal. Dennis Cruz, dj e produttore spagnolo, è invece particolarmente legato alla tech house: ha pubblicato su etichette come Solid Grooves, Moon Harbour e Hot Creations, oltre ad aver fondato la label Lemon-Aid.

domenica 16 agosto | Peggy Gou

Nata in Corea del Sud e residente a Berlino, Peggy Gou ha costruito il proprio percorso attraverso dj set e produzioni che uniscono house, techno, disco ed elettronica. Ha pubblicato su etichette come Ninja Tune, Phonica e Rekids prima di fondare la propria label Gudu Records nel 2018. Tra i suoi brani più conosciuti figurano “It Makes You Forget (Itgehane)” e “Nanana”. La sua presenza rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intera stagione estiva.

lunedì 17 agosto | PAWSA – Gennaro

La settimana di Ferragosto si conclude con PAWSA, dj e produttore britannico legato alla house e alla tech house, caratterizzato da produzioni essenziali e fortemente orientate al dancefloor. Ha pubblicato su etichette come Solid Grooves e Repopulate Mars e nel corso degli anni ha collaborato con artisti come Dennis Cruz e The Martinez Brothers. Insieme a lui in console Gennaro, per una serata che prosegue il calendario di agosto del Phi Beach.

La programmazione del Phi Beach continua fino alla fine del mese con Damian Lazarus, Kungs, Mau P, Claptone, Jimmy Sax, Fiona Kraft, Themba, Nico de Andrea, Bob Sinclar, Bora Uzer, Agoria e Dombresky.

Ulteriori informazioni: phibeach.com