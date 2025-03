Music On: la full line-up estate 2025 al Pacha di Ibiza

Marco Carola, fondatore di Music On nonché uno dei pesi massimi di categoria del djing mondiale, è pronto a tornare con la sua quinta stagione consecutiva al Pacha di Ibiza, tutti i venerdì dal 16 maggio al 9 ottobre 2025. Adesso è giunto il momento di rivelare la full line-up di questa estate, tutti gli artisti che gli faranno compagnia ogni venerdì al Pacha.

Famoso per il suo sound eclettico ed i suoi set maratona, Marco Carola ha un seguito di appassionati di musica elettronica come pochi altri dj al mondo. Il suo sound oscilla tra house e techno con richiami e momenti tech, minimal e deep e questa estate potrà esaltarsi ai massimi livelli grazie ad una serie di guest di altissimo livello.

Ageless, Ahmed Spins, Ale De Tuglie, Andrea Oliva, ANOTR, Ben Sterling, Black Coffee, Blackchild, BLOND:ISH, Calvin Clarke, Camila Jun, Chambord, Chelina Manuhutu, Chris Stussy, Cloonee, Da Vid, Davide Squillace, Dennis Cruz, East End Dubs, Fabrice, Fleur Shore, Frank Storm, Franky Rizardo, Gordo, Honeyluv, Hot Since 82, Ilario Alicante, Jamie Jones, Jean Pierre, Jesse Calosso, Joey Daniel, Kesia, Kidoo, Leon, Loco Dice, Luciano, Mahony, Manda Moor, Mason Collective, Matteo Dentone, Max Dean, Miguelle & Tons, Nic Fanciulli, Paco Osuna, Pawsa, Prospa, Prunk, Rendher, Rossi, Rüfus Du Sol, Seth Troxler, Solomun, Sosa, The Martinez Brothers, Traumer, Vintage Culture e Wade: questi i dj – in rigoroso ordine alfabetico – che affiancheranno Marco Carola durante questa estate al Pacha, con alcuni set in modalità B2B e B3B.

Ulteriori informazioni e biglietti a questo link.