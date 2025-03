Destino Five Ibiza: la sua grande riapertura

Giovedì 19 giugno il Destino Five Ibiza inaugurerà come meglio non potrebbe la sua stagione 2025 con Marco Carola e CamelPhat; Marco Carola sarà resident tutta l’estate con Music On, un party che da sempre è un must, con ospiti internazionali e che al Destino Five Ibiza ha trovato la sua dimensione ideale per celebrarsi come party all’aperto e dove tornerà il 26 giugno, il 3, 10, 17, 24 31 luglio, il 7, 14 e 21 agosto e il 4 settembre 2025.

Destino Five Ibiza appartiene alla categoria luxury, è ubicato sulle scogliere di Cap Martinet, sopra Talamanca ed offre una vista panoramica davvero ipnotica sulla città di Ibiza e Formentera: una location caratterizzata da grande eleganza, una delle poche realtà di Ibiza dove fare festa all’aperto con produzioni e sistemi audio all’insegna dell’alta gamma.

Appena terminata la stagione 2024, Destino Five Ibiza è stato sottoposto ad una massiccia trasformazione, tenendo ben saldi i principi di amore, gioia, connessione, celebrazione, inclusione e diversità che da sempre rappresentano la legacy del gruppo Pacha sull’isola. Il tutto ha portato il Destino Five Ibiza a passare dalle quattro alle cinque stelle, con una cura maniacale di ogni dettaglio, dalla ristorazione alle attività per il tempo libero, dalle camere alle suite e alle ville, sempre all’insegna di un’estetica sofistica e contemporanea.

Destino Five Ibiza è in prima linea per quanto riguarda la riduzione del 34% di riduzione del carbonio da parte del gruppo Pacha, contribuisce attivamente all’obbiettivo emissioni nette pari a zero delle Baleari ed opera al 100% con energia verde. Ha inoltre migliorato la gestione dell’acqua, riducendo del 24% il consumo nel 2024, così come il suo approvvigionamento responsabile garantisce che il 39% della frutta e della verdura provenga da Ibiza e l’86% dalla Spagna.

A conferma del suo ruolo in prima linea in materia di sostenibilità, il Gruppo Pacha ha registrato tutte le proprietà principali – compreso il Destino Five Ibiza – presso il Green Building Council degli Stati Uniti, con l’obiettivo di ottenere la certificazione LEED Gold o superiore. Il suo impegno è costante per sostenere il benessere sociale di Ibiza, la conservazione dell’ambiente, le arti culturali e le iniziative sportive, facendo in modo che la sostenibilità sia sempre la sua linea guida.

