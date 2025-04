Solomun+1: la sua full line-up al Pacha di Ibiza

Solumun+1 – una delle residenze più rinomate ibizenche – torna al Pacha di Ibiza ogni domenica dall’8 giugno al 5 ottobre 2025 con una line-up che proporrà set esclusivi, back-to-back imperdibili e tante altre sorprese.

Solomun+1 è un party al quale non si può rinunciare, diventato negli anni un must al punto da aver reso Solumun autentico re delle delle domeniche sulla isla: ogni sera ci saranno in console ospiti molto speciali, in grado di abbracciare ogni dimensione della musica elettronica, così come per ben 4 serate Solumun sarà in modalità allnightlong.

ÂME (DJ Set), Anyma, Caribou (DJ Set), Carlita, Chloé Caillet, Denis Sulta, DJ Gigola, Four Tet, Jamie xx, Job Jobse, Marco Carola, Peggy Gou, Steve Angello e The Dare (DJ Set) sono alcuni dei nomi già annunciati per la line-up di quest’anno delle domeniche al Pacha. Previste altresì ulteriori sorprese che non mancheranno di impreziosire Solomun+1.

Biglietti e ulteriori informazioni in questo link.