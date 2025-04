Pacha Ibiza 2025: tutti gli show di inizio stagione

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova stagione del Pacha di Ibiza, che inizierà come meglio non potrebbe nel fine settimana che va da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2025 con Solomun, Mau P, Purple Disco Machine e ANOTR, una signora anteprima di un’estate che proporrà le conferme di Solomun +1, Marco Carola con Music On, Flower Power, CamelPhat e Pure Pacha e le grandi novità rappresentate da Sonny Fodera, Defected, Mau P con Baddest Behaviour e BLOND:ISH con Abracadabra.

Dopo il week-end di inaugurazione ed in attesa delle succitate residenze, il Pacha propone una serie di party destinati a contrassegnare nel migliore dei modi l’inizio stagione del club ibizenco.

Questo il calendario:

Aprile 2025: Ilario Alicante, Ben Sterling b2b Ale De Tuglie (martedì 29), Dawn Patrol with Maz b2b Antdot all night (mercoledì 30).

Maggio 2025: Flow con Franky Rizardo, Max Dean, HoneyLuv, Calvin Clarke (giovedì 1°), Kölsch, Ida Engberg, Angel Linde (venerdì 2), Maccabi House con Adam Ten b2b Mita Gami (sabato 3), HOME//GRXWN. con ROSSI., Enzo Siragusa, Salomé Le Chat, Miller & Nicolau (domenica 4), Taraka con GORDO (martedì 6), Two & a Half Cats con Miguelle & Tons, Toman, Ii Faces, Matteo Dentone (mercoledì 7), Loco Dice e Fabrice (venerdì 9), Dixon b2b Âme b2b Jimi Jules (domenica 11), Anjunadeep (lunedì 12), Honey Dijon, Kilimanjaro, DJ Holographic (martedì 13), Whomadewho, LP Giobbi, Jan Blomqvist Live, Angel Linde (mercoledì 14), Keinemusik (domenica 18), Mochakk (domenica 25), Roger Sanchez (lunedì 26).

Giugno 2025: Bad Gyal (lunedì 2).