DJ Awards: un Grand Jury per le nomination 2025

Grandi novità per quanto concerne l’edizione 2025 dei DJ Awards, tornati lo scorso anno con una cerimonia svoltasi a Ibiza lo scorso ottobre. È infatti appena stata annunciata la formazione di un Grand Jury al fine di garantire ulteriore trasparenza ed autorevolezza nella definizione delle categorie, delle nomination degli artisti e delle figure di riferimento di settore, in modo che i DJ Awards continuino a rispecchiare realmente la scena musicale elettronica globale ed onorino nel migliore dei modi artisti, club, festival e professionisti del settore.

Per onorare e rafforzare questo impegno, il Gran Jury dei DJ Awards garantirà una selezione equa e basata su dati oggettivi in merito sia alle categorie sia ai candidati, fornirà approfondimenti in materia, rifletterà lo stato attuale della scena, il tutto in una prospettiva eterogenea ed allo stesso tempo globale ed imparziale.

Il Grand Jury dei DJ Awards comprende agenzie di booking, gestori di club, organizzatori di festival, media, piattaforme di streaming, agenzie di pubbliche relazioni, etichette discografiche e altre istituzioni di riferimento del settore ed ogni anno inviterà nuovi membri, al fine di creare una realtà dinamica e che non soltanto premi l’eccellenza, ma si impegni per il futuro dell’industria musicale elettronica e di tutto quello che la riguarda e la coinvolge.

Con il Grand Jury i DJ Awards entrano in una nuova era, che ne rafforza prestigio e credibilità e ne riafferma la missione di celebrare pionieri, visionari ed innovatori del settore.

Questi i componenti del Grand Jury dei DJ Awards:

I fondatori dei DJ Awards Lenny Krarup & Jose Pascual; le agenzie di booking CAA, Wasserman, WME; club operators (America & Europa): Broadwick Live, Gospel NYC, Space Miami, UNO Malta; club promoters & organizzatori di festival: elrow, Factory Town, Music On, Pyramid, Space (Miami), Superstruct entertainment; club di Ibiza: Amnesia, Chinois, Eden, Pacha, Pacha, Hï Ibiza, and [UNVRS]; istituzioni del settore: Association For Electronic Music, B:Electronic, Riot Noise, theHUB.Ibiza; compagnie di management: Prime Culture, Purple Wall, Three Six Zero; media & digital music store: Billboard, Cercle, Mixmag, Traxsource e YouTube; agenzie di PR: Jukebox, Listen Up, The Media Nanny; radio: BBC Introducing, Ibiza Global Radio; etichette discografiche: Armada Music, Defected Records, Mindshake Records; venditori tickets: Dice, Ibiza Spotlight, Skiddle.

nella foto di Emma Louise i vincitori dell’edizione 2024 dei DJ Awards