Destino Five Ibiza 2025: Pacha ICONS line-up

Destino Five Ibiza rivela tutte le lineup di Pacha ICONS, per quella che si preannuncia una stagione imperdibile, con i suoi pool party e i suoi top dj.

Pacha ICONS è il fiore all’occhiello di Destino Five Ibiza: una location nota in tutto il mondo che con i suoi party al top di gamma rappresenta una destinazione unica per chi voglia fare festa in modalità open-air ed a bordo piscina.

Pacha ICONS inizia ufficialmente giovedì 19 giugno 2025 con il fuoriclasse Marco Carola, i candidati ai Grammy CamelPhat e Da Vid.

Insieme a Marco Carola, nel corso della stagione 2025 di Pacha ICONS, si succederanno Ale De Tuglie, Amémé, Ben Sterling, BLOND:ISH, Calvin Clarke, Camila Jun, Chris Stussy, Cloonee, Cole Knight, Cuky, Da Vid, Danyelino, Davide Squillace, Dennis Cruz, East End Dubs, Ernest & Frank, Fleure Shore, Frank Storm, Franky Rizardo, Gordo, Guti, HoneyLuv, Idriss D, Ilario Alicante, Joey Daniel, Luciano, Maher Daniel, Mason Collective, Mau P, Max Dean, Melanie Ribbe, Michael Bibi, Milica, Neverdogs, Paco Osuna, PAWSA, Romano Alfieri, Rossi., Themba, Vintage Culture e Yugo Sanchez. Il closing party è in programma giovedì 25 settembre 2025 nientemeno che con Solomun.

Questa estate Destino Five Ibiza si presenta radicalmente rinnovato, un completo restyling delle sue 159 tra camere e suite, ciascuna progettata con un’estetica contemporanea raffinata, terrazze private e suite immerse nel verde con piscine private a loro volta.

Anche l’offerta culinaria di Destino Five Ibiza è stata rinnovata e migliorata.

Cielo offre un’esperienza gastronomica informale disponibile tutto il giorno, proponendo sapori mediterranei vivaci dalla colazione al pranzo quali insalate croccanti, frutti di mare alla griglia, flatbread artigianali, carni pregiate e una paella che non attende altro che essere condivisa. Elia propone una cena greca con vista panoramica a strapiombo, con un menu caratterizzato dal pescato del giorno, carni alla griglia e piatti piccoli ricchi di sapore, accompagnati da vini pregiati e cocktail esclusivi.

Prenotare un soggiorno al Destino Five Ibiza garantisce la partecipazione ai party di Pacha ICONS anche l’ingresso gratuito al Pacha Ibiza, al netto della disponibilità e della capacità del Pacha. L’accesso è limitato agli ospiti di almeno 18 anni e non include ingresso VIP, posti riservati o altri benefit: termini e condizioni generali soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

Le prenotazioni al Destino Five Ibiza offrono anche una flessibilità esclusiva con l’opzione “prenota ora, paga dopo”, arricchita da prezione opzioni quali come trasferimenti privati dall’aeroporto, champagne all’arrivo e trattamenti wellness su misura.

Ulteriori informazioni e prenotazioni a questo link.